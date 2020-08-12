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CADI KAZANI İLE DANSA DAVET

12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:59
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CADI KAZANI İLE DANSA DAVET

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Klibi için evini taşıdı

Ayşe Çınar’ın geçtiğimiz hafta Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturduğu sözleri Gözde Ançel’e, müziği Buray ve Gözde Ançel’e ait olan “Cadı Kazanı” isimli yeni single’ı kliplendi.

Köpeği de oynadı

Ayşe Çınar’ın ressamı canlandırdığı “Cadı Kazanı” şarkısının video klibi Halil Güzel’in yönetmenliğinde Beykoz Kundura platolarında çekildi. Klibinde ev sıcaklığını yansıtmak isteyen sanatçı, çekimlerin yapıldığı platoya evinden kamyonla eşyalarını taşıdı. Çınar’ın klibinde Yorkshire Terrier cinsi köpeği Fındık’da oynadı.

Dansa davet ediyor

Ayşe Çınar, ilk albümü “Deniz Gibi Sev” ve “Çıkı Çıkı” isimli single’ı ile pop müzik dünyasında ben de varım demesinin ardından modern soundlarla düzenlenen, hareketli şarkısı “Cadı Kazanı” ile dinleyenleri dansa davet ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CADI KAZANI İLE DANSA DAVETYaşar Şenyüz
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