BÜYÜK İDDİA: KEREM BURSİN VE HANDE ERÇEL AŞK MI YAŞIYOR?

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Genç magazin emekçileri Doğan Savaş ve Akif Yaman sosyal medyada yaptıkları canlı yayınlarla gündemi değerlendirmeye devam ediyor. Başarılı iki muhabir sosyal medyada yaptıkları canlı yayında binlerce kişi tarafından izlendi. Hande Erçel ve Kerem Bursin hakkında kendisine yönelten soruya Doğan Savaş, ‘’Çok yakınlarından duydum, HanKer var. Hande Erçel ve Kerem Bursin bana göre de beraberler, dizinin önüne geçmemesi için şu anda bir şey açıklamıyorlar. Eninde sonunda ortaya çıkacak. Bunu biz ya da başka muhabirler görüntüleyecek.’’ dedi. Hande Erçel ve Kerem Bursin hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili Akif Yaman, ‘’Hande Erçel ve Kerem Bursin birlikteler, güzel ilişkileri var, atışıyorlar tartışıyorlar. Ben iddia ediyorum ki bu ilişki magazin tarafından görüntülenmeden önce kabul edilecek. İnşallah sonu evlilik olur.’’ ifadelerini kullandı. Genç ve başarılı muhabirler; ‘’Hadise ve Kaan Yıldırım’ın ilişkisi de 3 ay boyunca bu şekilde konuşulmuştu fakat basın fotoğrafını çekmeden ikili aşk iddialarını kabul etmişti. Tıp ki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilişkisinde olduğu gibi…’’ açıklamalarını yaptılar. Ben de başarılı iki isme katılıyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hande Erçel ve Kerem Bursin’in aşk iddiaları doğru olmasa bu kadar alevlenir miydi? Yakın zamanda bu çift iddiaları kabul edebilir.

Ödüllü Magazinciler Canlı Yayında Yorumluyor

Ödüllü iki magazinci Doğan Savaş ve Akif Yaman Instagram hesaplarından her gün yaptıkları canlı yayınlar ile magazin gündeminin nabzını tutuyor. Ben keyifle izledim. Tavsiye ediyorum.