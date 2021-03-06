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Buse Biçer ‘Dijital Yol’ Programıyla Karşımızda 

Geçtiğimiz sene Bloomberg HT’deki programıyla karşımızda olan başarılı Sunucu Buse Biçer yeni programı ile bizlere "merhaba" dedi.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:30
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Buse Biçer ‘Dijital Yol’ Programıyla Karşımızda 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL- Aralık 2020’de ise Bloomberg HT’deki programına veda eden ünlü sunucu Buse Biçer, NTV’de ‘Dijital Yol’ programıyla karşımızda çıktı. Mel'anur Medya şirketiyle ortaklık yaptığı Merter Özdemir ile birlikte sunduğu bu program bu şirketin ilk yapımı oldu.

Sosyal medya hesabından "Uzun bir aradan sonra NTV ekranlarında yeniden görüşüyoruz. Bugün 15.30'da.." notunu düşen güzel sunucunun ilk program konuğu ise; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ydu. 

BUSE BİÇER KİMDİR?

20 Kasım 1981’de İstanbul’da doğdu. 2005 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Buse Biçer, meslek kariyerine 1999 tarihinde Sakarya’da Kanal 54 TV’de editör/spiker olarak başladı.

Flash TV ve NTV’de muhabirlik yapan Buse Biçer, Kanal 6 ekranlarında sağlık ve estetik ile uluslararası ilişkiler programı Asimetri’yi hazırlayıp sundu. Ardından SKY TÜRK’te Nuriye Akman’la Empati programını yaptı.

2006’da Haber 7’de haber bültenlerinin dışında Ekonomi Hattı’nı hazırlayıp sunan Buse Biçer, 2007 tarihinde Kanal 24’te ekonomi haberlerini, “Ekonomide Bu Hafta” programını ve haber bültenlerini sundu.

2009’da Habertürk TV’ye transfer olan Buse Biçer, “Analiz Sentez” “Ekonomide Görünüm” “Basın Kulübü” “Güne Bakış” “Gün Ortası” haber programlarını ve “Akşam Haberleri” ile “Ana Haber Bülten ile Güne Bakış programlarını sundu.

Aralık 2018'de Ciner Medya Grubu'nun ekonomi kanalı Bloomberg HT'ye transfer olan Buse Biçer burada "Kapanışa Doğru" ve "Günden Kalanlar" adındaki programların sunuculuğunu yapıyordu.

Ünlü sunucu, 15 Eylül 2019'da Amerikan strateji kuruluşunun yönetici ortağı Hakan Akbaş ile dünyaevine girdi.

Aralık 2020’de ise Bloomberg HT’den de ayrılan Buse Biçer, Mart 2021 itibarıyla NTV’de yayınlanacak ‘Dijital Yol’ programıyla ekranlara geri dönem kararı aldı.

Önce Vatan Gazetesi

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