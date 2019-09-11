Bursa Kültür Parkta 90’lar rüzgarı

YAŞAR ŞENYÜZ / BURSA

Türkiye turnesine çıkan “Şimdi 90’lar” feat “Çılgınlar Kulübü” geçtiğimiz akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldılar.

Hakan Eren’in organizasyonuyla düzenlenen konserde Erdal Çelik, Jale, Reyhan Karaca, Pınar Aylin, Sibel Alaş, Uhde Seçil, Ümit Sayın’dan oluşan “Şimdi 90’lar” ve Ferda Anıl Yarkın, Yeşim Salkım, Eda - Metin Özülkü’den oluşan “Çılgınlar Kulübü”, Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde “Deli Mavi”, “Üzülme”, “Seninle Olmak Var ya” gibi 90’ların hit şarkılarını izleyenlerle birlikte hep bir ağızdan söylediler.

“Sesi olmayan; ama parası olanlar senden beste aldı”

Konsere Metin Özülkü ile Yeşim Salkım’ın atışmaları damga vurdu. Gece boyunca Salkım’a takılan Metin Özülkü; “Paraya kıyıp bizden hiç şarkı almadı” diyerek, Sanatçıyı izleyenlere şikayet edince Yeşim Salkım; “Sesi olmayan; ama parası olanlar senden beste aldı” deyip, “Boşu Boşuna” isimli şarkıyı söyledi.

Bursayı çok özledik.

Tek tek sahne alan bütün sanatçılar konserin finalinde hep beraber tekrar sahneye gelerek söyledikleri şarkılarla seyirciyi büyülediler. Bütün seyircilerin şarkılara ayakta eşlik ettiği konser sonrasında sanatçılar söz birliği etmişcesine, ‘Bursayı çok seviyoruz, hepimizin kültür parkta daha önce yaşadığımız anılarımız var, Kültür park sanat anlamında çok eski bir mekan ve biz de tekrar burada olmaktan, sanata ve sanatçıya sahip çıkan bursa halkı ile tekrar bir arada bulunmaktan çok mutlyuz, dediler.