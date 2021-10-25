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Burhan Çelik birçok dizide teklif alıyor

25 Ekim 2021 Pazartesi 12:22
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Burhan Çelik birçok dizide teklif alıyor

Haber: Hüseyin Uygur

En çok  İzlenen Dizilerden Burhan Çelik’e davet ismini sır gibi sakladığı Diziyle anlaşmak üzere olduğu Tahmin ediliyor imzalar atılmadan ismini vermek istemedi birçok sinema filmlerde başrolde oynayan başarılı oyuncu  en son Kanal D nin Gitift dizisinde Melih Komiser karakterini canlandıran izleyiciler tarafından beğenilen tam not alan Oyuncu Çelik ay retten profesyonel kick boks sporcusu aksiyon sahnelerin aranan ismi yönetmenlerinin işini kolaylaştıran daha önce Yönetmen Murat Uygur tarafından övgülerle bashsedilen oyuncu oldukça gündemde 

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