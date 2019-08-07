Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99584
ALTIN
263.156
DOLAR
5.5017
STERLİN
6.6973
EURO
6.1618
Gönül Yazar 24 yıl sonra sahnede
Son Dakika
Gönül Yazar 24 yıl sonra...
GÖKÇE KIRGIZ, İLK KEZ TEK BAŞINA
GÖKÇE KIRGIZ, İLK KEZ TEK...
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
"Teknoloji ve bireyselleşme şiddet eğilimini artırıyor"
"Teknoloji ve bireyselleşme şiddet eğilimini...
5 asırlık hamamın, restore edilmesi isteniyor
5 asırlık hamamın, restore edilmesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Burgaz Ada’da Ege fırtınası

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Burgaz Ada’da Ege fırtınası

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:31
2 Okunma
Burgaz Ada’da Ege fırtınası

Adalar Su Sporları Kulübü 56. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Geçtiğimiz akşam A.S.S.K 56. Kuruluş yıldönümünde Popcu EGE ‘nin sahne aldığı görkemli bir parti ile kutladı. 80’ler ve 90’ların en hit parçaları ile bir repartuar oluşturan Ege geceye katılan herkes tarafından beğeni ile karşılandı. 

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

A.S.S.K Başkanı M.Enver Altın teşekkür konuşmasında başkanlığa vedasınıda açıklayınca duygusal anlar yaşandı. Adalar Su Sporları Kulübü As Başkanı Cezmi Öztürk ve Sosyal Hizmetler Sorumlusu Mirey Göldağ’ın büyük katkı sağladıkları gecede, bütün misafirler gecenin geç saatlerine kadar şarkıcı Ege‘nin şarkıları ile eğlendiler. 

Çok ilgi gören ve büyük bır katılımın olduğu  gecede kulüp üyeleri şarkılara eşlik edip pisti boş bırakmadılar. Burgaz Adası gece hayatına bambaşka bir hava katan bu organizasyona katılmak için ilerleyen saatlere ramen, İstanbul’dan tekneleriyle gelen konuklarla daha da kalabalıklaşan etkinlik salonundaki eğlence, sabahın ilk ışıklarına kadar coşkuyla devam etti. Sahne organizasyonunu etkinlikler mimarı Nedim Aka’nın gerçekleştirdiği Konser sonrasında Popçu Ege’nin geçtiğimiz aylarda çıkartmış olduğu  “ASİL DEDENİN DÜĞÜNÜ “ isimli son  kitabı’nı geliri A.S.S.K bağışlanmak uzere kulüp üyelerine imzaladı ve çok büyük alkış aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burgaz AdaEgeAdalar Su Sporları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nusret’e özel tasarım ayakkabı
Nusret’e özel tasarım ayakkabı
Gönül Yazar 24 yıl sonra sahnede
Gönül Yazar 24 yıl sonra sahnede
GÖKÇE KIRGIZ, İLK KEZ TEK BAŞINA
GÖKÇE KIRGIZ, İLK KEZ TEK BAŞINA
İstanbul HipHop'a doydu: 2000 KİŞİLİK REKOR KATILIM
İstanbul HipHop'a doydu: 2000 KİŞİLİK REKOR KATILIM
CANAN’DAN SÜRPRİZ COVER “ADAM OLAYDIN”  
CANAN’DAN SÜRPRİZ COVER “ADAM OLAYDIN”  
Jennifer Lopez konserine 2 gün kala biletler tükendi
Jennifer Lopez konserine 2 gün kala biletler tükendi
HABİBİN KAHVESİ (NURGÜL TEYZE)
HABİBİN KAHVESİ (NURGÜL TEYZE)
Alp Güvenir’den yepyeni bir şarkı GEÇMEDİ VALLA
Alp Güvenir’den yepyeni bir şarkı GEÇMEDİ VALLA
İBRAHİM ERKAL'IN “CAN FEDA"SINI YORUMLADI
İBRAHİM ERKAL'IN “CAN FEDA"SINI YORUMLADI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans