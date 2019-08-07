Burgaz Ada’da Ege fırtınası

Adalar Su Sporları Kulübü 56. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Geçtiğimiz akşam A.S.S.K 56. Kuruluş yıldönümünde Popcu EGE ‘nin sahne aldığı görkemli bir parti ile kutladı. 80’ler ve 90’ların en hit parçaları ile bir repartuar oluşturan Ege geceye katılan herkes tarafından beğeni ile karşılandı.

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

A.S.S.K Başkanı M.Enver Altın teşekkür konuşmasında başkanlığa vedasınıda açıklayınca duygusal anlar yaşandı. Adalar Su Sporları Kulübü As Başkanı Cezmi Öztürk ve Sosyal Hizmetler Sorumlusu Mirey Göldağ’ın büyük katkı sağladıkları gecede, bütün misafirler gecenin geç saatlerine kadar şarkıcı Ege‘nin şarkıları ile eğlendiler.

Çok ilgi gören ve büyük bır katılımın olduğu gecede kulüp üyeleri şarkılara eşlik edip pisti boş bırakmadılar. Burgaz Adası gece hayatına bambaşka bir hava katan bu organizasyona katılmak için ilerleyen saatlere ramen, İstanbul’dan tekneleriyle gelen konuklarla daha da kalabalıklaşan etkinlik salonundaki eğlence, sabahın ilk ışıklarına kadar coşkuyla devam etti. Sahne organizasyonunu etkinlikler mimarı Nedim Aka’nın gerçekleştirdiği Konser sonrasında Popçu Ege’nin geçtiğimiz aylarda çıkartmış olduğu “ASİL DEDENİN DÜĞÜNÜ “ isimli son kitabı’nı geliri A.S.S.K bağışlanmak uzere kulüp üyelerine imzaladı ve çok büyük alkış aldı.