Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1562
ALTIN
422.115
DOLAR
7.4963
STERLİN
10.4751
EURO
8.9742
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim...
Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alıyor
Şişli Belediyesi 50 Zabıta...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88...
TOKİ'den vadeli olarak 137 konut, 120 iş yeri satışı
TOKİ'den vadeli olarak 137...
İş fırsatları için hemen tıkla!

‘Burcu ile Az Şekerli’… Burcu Ersen’in hazırladığı ve sunduğu televizyon programı yayında!

18 Mart 2021 Perşembe 09:30
3 Okunma
‘Burcu ile Az Şekerli’… Burcu Ersen’in hazırladığı ve sunduğu televizyon programı yayında!

HABER: ASLAN SAYIM

Yıllardır öğretmenlik ve solistlik yapan Burcu Ersen, televizyon sunuculuğuna hızlı bir giriş yaptı…

Televizyon programında Burcu Ersen güzel sesiyle müzik dinletisi yaparken, birbirinden değerli konukları da güzel şarkıcıya eşlik edecek. ‘Burcu İle Az Şekerli’ Cumartesi günleri 21:30’da yayınlanıyor.

Programda; kültür sanat, müzik, magazin ve eğitime yer verdiğini söyleyen Burcu Ersen, “Programı kimse kaçırmasın, bu güzel programda 7’den 70’e herkes kendinde bir şey buluyor ve her şeyi konuşuyoruz. Değerli konuklarımla keyifli sohbetler yapıp, şarkılar söylüyoruz, kaliteli bir program sizleri bekliyor ve biz de harıl harıl her hafta programa hazırlanıyoruz” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burcu Ile Az Şekerli… Burcu Ersenin Hazırladığı Ve Sunduğu Televizyon Programı Yayında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapımcı Hayrettin Güneş  Artık Yönetmen Koltuğunda!
Yapımcı Hayrettin Güneş  Artık Yönetmen Koltuğunda!
Erol Evgin’den yeni albüm: Sevdiklerim
Erol Evgin’den yeni albüm: Sevdiklerim
Müziğin birleştirici gücü
Müziğin birleştirici gücü
Enver Gül müzik dünyasına “Gelsene” ile merhaba diyor
Enver Gül müzik dünyasına “Gelsene” ile merhaba diyor
MELİSA ÖZMEN MART AYINDA İKİ DERGİYE BİRDEN KAPAK KIZI OLDU...
MELİSA ÖZMEN MART AYINDA İKİ DERGİYE BİRDEN KAPAK KIZI OLDU...
TÜRK SİNEMASI VE MÜZİSYENLERE DESTEK OLACAKLAR
TÜRK SİNEMASI VE MÜZİSYENLERE DESTEK OLACAKLAR
Fikret Kuşkan, Atatürk heyecanını The Fragman’a anlattı
Fikret Kuşkan, Atatürk heyecanını The Fragman’a anlattı
SELAMİ ŞAHİN’DEN BAHAR GELİR’E ANLAMLI HEDİYE
SELAMİ ŞAHİN’DEN BAHAR GELİR’E ANLAMLI HEDİYE
Yakışıklı Oyuncu Ozan Güler Yeni Proje İle Geliyor.
Yakışıklı Oyuncu Ozan Güler Yeni Proje İle Geliyor.

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma