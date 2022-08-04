Burcu Güneş’in Sahne Şıklığı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Onlarca hit şarkısıyla ve güçlü sesiyle kendisine hayran bırakan Burcu Güneş ve eserleriyle müzik tarihine yüzlerce beste kazandıran Selami Şahin, sahnede en sevilen şarkılarını ve düet çalışmalarını seslendirdiler.Her konserinin hazırlık aşamasında günlerce, titizlikle ön çalışma yapan Burcu Güneş, yaklaşık bir aydır bu geceki kıyafeti için çalışıyordu. Leopar desenli, deri bölgelerden oluşan elbisesi için tasarımcı Pınar Kerimoğlu ile bir ay boyunca çalışan Burcu Güneş, görenlerin gözlerini yine kamaştırdı.

Cesur ve Güçlü Bir Kadın: Burcu Güneş

Hayranları tarafından kanatlı aslan kadınına benzetilen Burcu Güneş gelen yorumların üzerine teşekkür ederek: “O zaman cesur ve güçlü bir kadın enerjisi ile bu geceye güneş gibi doğacağız.” dedi.Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Burcu Güneş ve Selami Şahin, hayranlarının güçlü alkışlarıyla konseri sonlandırdılar.