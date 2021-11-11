Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,625.06
ALTIN
592.55
DOLAR
9.89
STERLİN
13.26
EURO
11.36
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Bitlis'te TOKİ'den konut satışı
Bitlis'te TOKİ'den konut satışı
Dârülaceze Başkanlığından kiralık taşınmazlar
Dârülaceze Başkanlığından kiralık taşınmazlar
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
İstanbul İhracatçı Birliği personel alımı yapacak
İstanbul İhracatçı Birliği personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Burak Sergen: 'Bomba gibiyim'

11 Kasım 2021 Perşembe 12:35
11 Okunma
Burak Sergen: 'Bomba gibiyim'

DİNÇER KARACALAR

Manşetteyiz'in kurucularından oyuncu Serkan Özgül ‘Sadakatsiz’ dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Dizininin başarısında setteki sevgi ve saygı ortamının büyük payı olduğunu belirten Özgül, "Enerjisi çok yüksek, müthiş bir kadro var. Usta oyunculardan Burak Sergen de sağlığına tamamen kavuşmuş, sette bomba gibi" dedi.

Başrollerini Caner Cindoruk, Burak Sergen, Cansu Dere, Ali İl gibi tecrübeli oyuncuların paylaştığı ‘Sadakatsiz’ dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziye bir bölüm konuk oyuncu olarak katılan Serkan Özgül set ortamını anlattı.

“BOMBA GİBİYİM”

Özgül başarılı oyuncu Burak Sergen’le set arası sohbet etti. Sergen, ”Moralim çok iyi sağlığıma da set arkadaşlarıma da kavuştum. Bomba gibiyim.” Dedi.

MOTİVASYONU ÇOK YÜKSEK BİR EKİP...

Burak Sergen, Caner Cindoruk, Ali İl, Cansu Dere başta olmak üzere bölüm oyuncuları ve  yardımcı oyucuları ile saygılı ve sevgi ile yaklaşan bir ekip olduğunu ifade eden Serkan Özgül, ”Morali ve motivasyonu çok yüksek bir kiple tanıştım. Kendi aralarında çok güzel bir dostlukları var. Tabi burada dizinin mimarı, hepsini birleştiren usta yönetmen Neslihan Yeşilyurt’u da unutmamak lazım. Sevecen yaklaşımı bence başarıdaki en büyük paya sahip. Reytingi bol olsun demek düşer bize de.” Dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Burak Sergen: Bomba Gibiyim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa güzeli Duygu Çakmak’a Arap medyasından yoğun ilgi
Avrupa güzeli Duygu Çakmak’a Arap medyasından yoğun ilgi
BONNE VIE YILDIZLARI PARLADI!
BONNE VIE YILDIZLARI PARLADI!
Fatih Şahin ve Cemre Uyanık Film Galasında Milyonluk Takılarıyla Göz Kamaştırdı! 
Fatih Şahin ve Cemre Uyanık Film Galasında Milyonluk Takılarıyla Göz Kamaştırdı! 
Bir kahkaha tufanı
Bir kahkaha tufanı
Görücüye çıktı
Görücüye çıktı
Türk Modacının gelinlikleri Dubai Fashion Week’te
Türk Modacının gelinlikleri Dubai Fashion Week’te
Çılgınlar gibi eğlendiler
Çılgınlar gibi eğlendiler
Bandırma Füze Kulübü yola çıktı
Bandırma Füze Kulübü yola çıktı
ÇINAR ALTUNTAŞ "HAYATIMIN ROLÜNÜ OYNADIM"
ÇINAR ALTUNTAŞ "HAYATIMIN ROLÜNÜ OYNADIM"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma