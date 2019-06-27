Burak Özçivit’e Romanya’da yoğun ilgi

İSTANBUL - Ünlü oyuncu Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics ile Romanya’yı ziyaret etti. Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş AFİ AVM’de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

Romanya’da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, “Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya’da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.