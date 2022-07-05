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BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN’İ DOĞUM HEDİYESİNE BOĞDU

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, 2,5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını açtı. İkinci çocuğun mutluluğunu yaşayan Özçivit, eşini adetta doğum hediyesine boğdu.

05 Temmuz 2022 Salı 11:29
BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN’İ DOĞUM HEDİYESİNE BOĞDU

HABER: AZİZ KARATAŞ


Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin sezon finalinde ekranlara veda eden güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit’e hamile olduğunun müjdesini vermiş Özçivit ise bu habere karşılık eşine doğum hediyesi olarak ev alacağını açıklamıştı. Şimdi de ünlü oyuncu, Fahriye Evcen için bir de araç siparişi verdi. Özçivit, Evcen’e dünyaca ünlü bir araba markasının 2023 yılında piyasaya çıkacak yeni cipini alacak.

Özçivit şimdiden araç için kapora verip sipariş için sıraya girdi. Aracın fiyatı ise yaklaşık 10 milyon TL olduğu öğrenildi.

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Burak ÖzçivitFAHRİYE EVCENİ DOĞUM HEDİYESİNE BOĞDU
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