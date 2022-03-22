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BURAK AKAN İMZALI 9. MOOD ÖDÜLLERİ  SAHİPLERİNİ BULDU

Burak Akan tarafından bu yıl 9’üncüsu düzenlenen Mood Ödülleri, İstanbul Dedeman Otel’de Dropy ana sponsorluğunda yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

22 Mart 2022 Salı 12:58
BURAK AKAN İMZALI 9. MOOD ÖDÜLLERİ  SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: AZİZ KARATAŞ

Burak Akan Medya tarafından organize edilen ve bu yıl 9’üncüsu düzenlenen Mood Ödülleri İstanbul istanbul Dedeman Otel’deDropy ana sponsorluğunda yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gece; sanat, spor ve medya camiasından bir çok ünlü isimleri bir araya getirdi.

Gökhan Kalaycıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği gece İstanbul Dedeman otelde gerçekleşti. Sanata saygı gecesi ve bağımlılığa dikkat çekmek için düzenlenen 9.Mood ödüllerinde Zahide Yetiş En iyi Kadın Sunucu ödülünü Burak Akan'ın elinden aldı. Gece de açılış konuşması yapan Akan, “Öncelikle bu gece burada ödül kazanan herkesi  aldıkları ödülleri hak ettiklerini düşünerek yürekten kutluyorum. Gecemizin ana teması sanata saygı ve madde bağımlılığına dikkat çekmektir. Buradan sanatını layığıyla icra eden bütün sanatçılarımıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ve madde bağımlılığı denilen bu iletti ancak sanatın sihirli gücüyle aşacağımıza inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

Tören, farklı kategoride ödüllerin sahiplerine teslim edilmesinin ardından sona erdi.

Ödül Kazananlar

Yaşam Boyu Sanat Ödülü: Müjdat Gezen

Yaşam Boyu Sanat Ödülü: İlyas Salman

En iyi Kadın Sunucu: Zahide Yetiş

En iyi Tiyatro Oyunu : Baba Kız / Müjdat Gezen Tiyatrosu

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Aydan Şener

Jüri Özel Ödülü : Levent Özdilek

Yılın Parlayan Pop Yıldızı : Zehra

En iyi Erkek Haber Sunucusu : Gökhan Taşkın

En iyi Single - Cansever - Ondan bana ver

Sanat Özel Ödülü: Ali Poyrazoğlu

En İyi Çocuk Oyuncu : Hira Su Yıldız

Yılın Spor Adamı : Ahmet Nur Çebi

En iyi Alternatif Müzik Kadın Sanatçı : Gökçe

En iyi Orkestra : Enbe Orkestrasi / Behzat Gerçeker

En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı : Umut Akyürek

Yılın Albümü : Alper Erözer

En İyi Sağlık Programı Sunucusu : Ebru Destan

En iyi Restaurant : Czn Burak

Türk Sineması Özel Onur Ödülü: Engin Çağlar

Meslek Onur Ödülü : Neriman Uğur

Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur

En iyi Magazin Muhabiri : Akif Yaman

En İyi Gazeteci: Tolga Aslan

En Dikkat Çeken Gazeteci : Aziz Karataş

Gelecek Vaat Eden Kadın Sanatçı : Alara Temoçin

Gelecek Vaat Eden Erkek Sanatçı: Sezer Sarıgöz

En iyi Kreatif Mobil Uygulama Ajansı: Wookweb

En İyi Çocuk Duyusal Gelişim ve Eğitim Projesi: Aydan Ayçicek

Yılın En İyi Firması: Dropy

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