BURAK AKAN İMZALI 9. MOOD ÖDÜLLERİ  SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: AZİZ KARATAŞ

Burak Akan Medya tarafından organize edilen ve bu yıl 9’üncüsu düzenlenen Mood Ödülleri İstanbul istanbul Dedeman Otel’deDropy ana sponsorluğunda yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gece; sanat, spor ve medya camiasından bir çok ünlü isimleri bir araya getirdi.

Gökhan Kalaycıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği gece İstanbul Dedeman otelde gerçekleşti. Sanata saygı gecesi ve bağımlılığa dikkat çekmek için düzenlenen 9.Mood ödüllerinde Zahide Yetiş En iyi Kadın Sunucu ödülünü Burak Akan'ın elinden aldı. Gece de açılış konuşması yapan Akan, “Öncelikle bu gece burada ödül kazanan herkesi aldıkları ödülleri hak ettiklerini düşünerek yürekten kutluyorum. Gecemizin ana teması sanata saygı ve madde bağımlılığına dikkat çekmektir. Buradan sanatını layığıyla icra eden bütün sanatçılarımıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ve madde bağımlılığı denilen bu iletti ancak sanatın sihirli gücüyle aşacağımıza inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

Tören, farklı kategoride ödüllerin sahiplerine teslim edilmesinin ardından sona erdi.