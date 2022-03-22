BURAK AKAN İMZALI 9. MOOD ÖDÜLLERİ  SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: AZİZ KARATAŞ
Burak Akan Medya tarafından organize edilen ve bu yıl 9’üncüsu düzenlenen Mood Ödülleri İstanbul istanbul Dedeman Otel’deDropy ana sponsorluğunda yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gece; sanat, spor ve medya camiasından bir çok ünlü isimleri bir araya getirdi.
Gökhan Kalaycıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği gece İstanbul Dedeman otelde gerçekleşti. Sanata saygı gecesi ve bağımlılığa dikkat çekmek için düzenlenen 9.Mood ödüllerinde Zahide Yetiş En iyi Kadın Sunucu ödülünü Burak Akan'ın elinden aldı. Gece de açılış konuşması yapan Akan, “Öncelikle bu gece burada ödül kazanan herkesi aldıkları ödülleri hak ettiklerini düşünerek yürekten kutluyorum. Gecemizin ana teması sanata saygı ve madde bağımlılığına dikkat çekmektir. Buradan sanatını layığıyla icra eden bütün sanatçılarımıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ve madde bağımlılığı denilen bu iletti ancak sanatın sihirli gücüyle aşacağımıza inanıyorum” ifadelerinde bulundu.
Tören, farklı kategoride ödüllerin sahiplerine teslim edilmesinin ardından sona erdi.
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Ödül Kazananlar
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Yaşam Boyu Sanat Ödülü: Müjdat Gezen
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Yaşam Boyu Sanat Ödülü: İlyas Salman
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En iyi Kadın Sunucu: Zahide Yetiş
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En iyi Tiyatro Oyunu : Baba Kız / Müjdat Gezen Tiyatrosu
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Yaşam Boyu Onur Ödülü: Aydan Şener
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Jüri Özel Ödülü : Levent Özdilek
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Yılın Parlayan Pop Yıldızı : Zehra
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En iyi Erkek Haber Sunucusu : Gökhan Taşkın
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En iyi Single - Cansever - Ondan bana ver
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Sanat Özel Ödülü: Ali Poyrazoğlu
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En İyi Çocuk Oyuncu : Hira Su Yıldız
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Yılın Spor Adamı : Ahmet Nur Çebi
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En iyi Alternatif Müzik Kadın Sanatçı : Gökçe
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En iyi Orkestra : Enbe Orkestrasi / Behzat Gerçeker
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En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı : Umut Akyürek
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Yılın Albümü : Alper Erözer
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En İyi Sağlık Programı Sunucusu : Ebru Destan
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En iyi Restaurant : Czn Burak
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Türk Sineması Özel Onur Ödülü: Engin Çağlar
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Meslek Onur Ödülü : Neriman Uğur
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Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur
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En iyi Magazin Muhabiri : Akif Yaman
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En İyi Gazeteci: Tolga Aslan
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En Dikkat Çeken Gazeteci : Aziz Karataş
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Gelecek Vaat Eden Kadın Sanatçı : Alara Temoçin
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Gelecek Vaat Eden Erkek Sanatçı: Sezer Sarıgöz
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En iyi Kreatif Mobil Uygulama Ajansı: Wookweb
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En İyi Çocuk Duyusal Gelişim ve Eğitim Projesi: Aydan Ayçicek
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Yılın En İyi Firması: Dropy
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