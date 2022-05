Bülent Ersoy, Mavish Beach Disco'da kulakların pasını silecek

HABER: SEDAT SARIKAYA

Türkiye'nin Divası güçlü ve sevilen ismi Bülent Ersoy, 25 Haziran Cumartesi günü Saat 22.00'da Yalova/Çınarcık'lı hayranları ile buluşuyor.

Türk Sanat Müziği'ne yorumu ile can katan Türkiye'nin Divası usta sanatçı Bülent Ersoy, kendisini izlemeye gelen sevenlerinin kulaklarının pasını her konserinde siliyor ve magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor.Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sahnesinde full orkestrası ile canlı performansıyla adından yine söz ettirecek. Ünlü sanatçı 25 Haziran’da Yalova/Çınarcık'lı hayranları ile Mavish Beach Disco'da buluşacak. Giydiği sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Bülent Ersoy , Yalova/Çınarcık'lı hayranları için özel repertuvar hazırlayacak. Daha önceki sahnelerinde okuduğu şarkıları ile kendisini izleyenlerden tam not alan ünlü sanatçı, Mavish Beach Disco'da 25 Haziran Cumartesi Saat 22.00 itibariyle sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

Türkiye'nin Divası Bülent Ersoy sahnesinden sonraki gün ve aylarda ise 2 Temmuz'da Irem Derici ,3 Temmuz'da Serdar Ortaç , 12 ve 21 Temmuz'da Kraliçe Hande Yener sevenleri ile bulaşacak.