Bu ünlüler kadınım diye geçiniyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Uzun yıllar gazino sahnelerinde oryantal olarak fırtına gibi esen Şerife, artık Sheri Deniz ismiyle şarkıcı olarak sahnelerde boy göstermeye başladı. Sheri Deniz, 24 yıl aradan sonra pandemi nedeni ile eğlence mekanlarının kapanınca ilk tatiline çıktı..

Tatilde verdiği mayolu pozlarla, bir çok ünlüye adeta meydan okuyan Başarılı şarkıcı. Sherİ Deniz, verdiği bu pozlarıyla “İşte Kadın” dedirti.. Kendisini zararlı güneş ışınlarından koruyan ve bir çok ünlünün sahil fotolarına özenerek poz veren Sheri Deniz, “Ünlüler, sahillerde bakımsız ve çok özensizler. Bedenlerine saygı duymayan, kaliteden uzak, sıradan ünlülerle dolu sahiller.. Ben yaş almış bir şarkıcı olarak, kendi fiziğine bakan, sahile bakımlı çıkan, seksi ve cesur bir kadınım” dedi..