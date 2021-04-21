Bu şarkı kadınlarımız için

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yılmaz Morgül son şarkısını dijital platformdan piyasaya çıkartmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü sanatçı sözleri Aşkın Tuna’ya bestesi ve müziği ise Coşkun Kıvılcım’a ait olan “Gülü Soldurmam” adlı şarkısının tüm şiddet mağduru kadınların hislerini anlattığını belirterek şarkıyı annesine ve tüm kadınlara armağan ettiğini söyledi.

Gülü Soldurmam (şarkı sözleri)

Dikeni batsa da çok kez elime

Uğrunda akacak kanı durdurma

Koyamam kimseyi bil ki yerine

Yüreğimde açan gülü soldurmam

Bendeki mevsimler sana hep bahar

Üstüne titredim sonsuza kadar

Gelmesin istemem teline zarar

Yüreğimde açan gülü soldurmam

Bazen yağmurdur gözyaşım sana

Bazen güneştir şu aşkım sana

Elbette bakması çok zordur ama

Yüreğimde açan gülü soldurmam