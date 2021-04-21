Bu şarkı kadınlarımız için

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Yılmaz Morgül son şarkısını dijital platformdan piyasaya çıkartmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü sanatçı sözleri Aşkın Tuna’ya bestesi ve müziği ise Coşkun Kıvılcım’a ait olan “Gülü Soldurmam” adlı şarkısının tüm şiddet mağduru kadınların hislerini anlattığını belirterek şarkıyı annesine ve tüm kadınlara armağan ettiğini söyledi.
Gülü Soldurmam (şarkı sözleri)
Dikeni batsa da çok kez elime
Uğrunda akacak kanı durdurma
Koyamam kimseyi bil ki yerine
Yüreğimde açan gülü soldurmam
Bendeki mevsimler sana hep bahar
Üstüne titredim sonsuza kadar
Gelmesin istemem teline zarar
Yüreğimde açan gülü soldurmam
Bazen yağmurdur gözyaşım sana
Bazen güneştir şu aşkım sana
Elbette bakması çok zordur ama
Yüreğimde açan gülü soldurmam
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