Bu şarkı 84 milyona armağan ‘‘SAATLER’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pop müziğin önemli bestecilerinden Cenk Taşkan’ın bestelediği, düzenlemesini başarılı aranjör Sadun Ersönmez’in yaptığı “Saatler” isimli single’ın enstrümantal versiyonu ve coverlamak isteyen müzisyenlere kolaylık olması için eserin notaları YouTube'da Salim Dündar “Saatler” klip künyesinde paylaşıldı.

Yapımcı Hakan Eren: “Bu kararı alırken başta genç kuşaklar olmak üzere müziğe gönül veren tüm amatör veya profesyonel müzisyenlerin bir Fikret Şeneş ve Cenk Taşkan eserini, telif ücreti ödemeden yorumlanmasını istedik.” dedi.