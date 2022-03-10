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Bu şarkı 84 milyona armağan ‘‘SAATLER’’

“İspanyol müziğini Türkiye'ye sevdiren adam” olarak anılan Salim Dündar’ın, daha önce hiç yayınlanmamış Fikret Şeneş sözlerini yorumladığı “Saatler” isimli single’ı geçtiğimiz günlerde Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Aynı gün enstrümantal versiyonu da yayınlanan eseri coverlamak isteyen tüm müzisyenler, herhangi bir telif ödemeden kullanıp, yayınlayabilecekler.

10 Mart 2022 Perşembe 12:07
Bu şarkı 84 milyona armağan ‘‘SAATLER’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pop müziğin önemli bestecilerinden Cenk Taşkan’ın bestelediği, düzenlemesini başarılı aranjör Sadun Ersönmez’in yaptığı “Saatler” isimli single’ın enstrümantal versiyonu ve coverlamak isteyen müzisyenlere kolaylık olması için eserin notaları YouTube'da Salim Dündar “Saatler” klip künyesinde paylaşıldı.

Yapımcı Hakan Eren: “Bu kararı alırken başta genç kuşaklar olmak üzere müziğe gönül veren tüm amatör veya profesyonel müzisyenlerin bir Fikret Şeneş ve Cenk Taşkan eserini, telif ücreti ödemeden yorumlanmasını istedik.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Salim Dündar
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