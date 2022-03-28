Bu Çocuk Çok Şekerli! Aslan Sayım’ın İlk Şarkısı Yayında!

Haber: Leyla Işıkoğlu

Ünlü sanatçılar ile yaptığı röportajlarla adından sıkça bahsettiren Gazeteci ve radyocu Aslan Sayım’ın ilk şarkısı yayınlandı. Zeki Müren’in yıllar önce seslendirdiği ‘Entarisi Ala Benziyor İsimli şarkıyı günümüze uyarlayarak tekrar seslendiren Aslan Sayım iddalı ve marjinal tarzı ile adından sıklıkla bahsettiriyor. Sarkının sözlerinde Şekerli misin kaymaklı mı kısmı sosyal medya da ilgi gördü. Neşeli kıpır kıpır şarkı ile müzik piyasasına giriş yapan Aslan Sayım: Geçici Fenomen değilim! 15 Yıldır bu sektördeyim! Açıklaması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! Sözü ve müziği Anonim olan ‘Entarisi Ala Benziyor’ isimli şarkının aranjör koltuğunda Cüneyt Yalmaz oturuyor! Ünlü moda fotoğrafçısı Buse Tirman’ın objektifine poz veren Aslan Sayım Makyaj sanatçısı Kamran Jabbarov ile iddalı bir görünüme büründü.

Ayla Çelik, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Zerrin Özer, Mustafa Ceceli, İvana Sert ve Seren Serengil gibi ünlü isimler ile yaptığı röportajlarla adını magazin camiasında da duyuran Aslan Sayım Dinç Müzik yapım Şirketi Sahibi Polat Şenol ile anlaşma imzaladı. Klip çekininde Ünlü Dj Ayça Kumsal eşlik etti. Klip Maslak Stüdyolarında çekildi. Yeni şarkısı ve klibi tüm dijital platformlarda yayında.