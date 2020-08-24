Bozduman ve Baykız Bir Arada

BALIKESİR- Ünlü psikiyatrist Ali Fuat Baykız, ünlü medyum astroloğ kabalist şifacı Ferdi Bozduman ile Altınoluk Küçükkuyu yolundaki Angel Resturant ‘ta akşam yemeğinde bir araya geldi.Türkiye’de ve Avrupa’da bir çok kişinin iyileşmesini sağlayan ve işinin erbabı olan Ali Fuat Baykız kardeşim dediği evladım dediği Ferdi Bozduman'la güzel bir akşam yemeği yiyerek Ferdi Bozduman'ın yeni projelerini kutladı. Çok yoğun bir dönemi ikimizinde, abim olan Ali Fuat Baykız empati yeteceği müthiş gelişmiş bir psikiyatrist ve benim sırdaşımdır. Kimse ile paylaşamadıklarımı paylaşırım onunla. Ben bir medyum olarak çok yoğun duygular yaşayan birisiyim, danışanlarımın acılarılarını çok derin hissediyorum. Sıradan bir insan acıyı 10 cm hissederken ben karşımdakinin acısını 1000 cm hissederim" diyen Bozduman, "O yüzden bu süreçlerimde benim hep ışığımm oldu, ben danışanlarıma faydalıysam bunu Ali Fuat Baykız’a borçluyum" dedi.

Haber: Elif Hayvalı