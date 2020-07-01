BÖYLE OLUR CORONA’DA NİKAHLAR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bütün dünyayı saran Pandemi’den sonra alınan önlemler çerçevesinde bir çok etkinlik ve toplantılarının yanında düğün ve nişan gibi törenlere de yasak gelmişti. Alınan yeni corona tetbirleri eşiğinde verilen izinler içinde yeni düğün törenleri başladı. Geçtiğimiz gün Büyükçekmece Evlendirme dairesinde nikah kıyan Elif ve Mert Yavuz çifti maskeleri ile katıldıkları nikah töreninde bütün misafirlerde sosyal mesafeye uyarak gerçekleşti. Pandemi sonrasında nikah dairelerindeki törenler corona nedeni ile yeni düzenlemeler ile sürüyor.