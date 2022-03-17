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Bostancı Gösteri Merkezinde çıkan kar fırtınasına rağmen Ekin Uzunlar Sevgisi Galip Geldi

Ekin Uzunlar, geçtiğimiz gün ilk Bostancı Gösteri Merkezi konserinde sahne performansı sergiledi.

17 Mart 2022 Perşembe 11:12
Bostancı Gösteri Merkezinde çıkan kar fırtınasına rağmen Ekin Uzunlar Sevgisi Galip Geldi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen Bostancı Gösteri Merkezi'ni tam kapasite dolduran Ekin Uzunlar, müzikseverlerden tam not aldı. Uzunlar, soğuk havaya rağmen konserine gelen sevenlerine teşekkür ederken, şarkıları ve performansıyla sahnede adeta kuzey rüzgarı estirdi.

Mustafa Ceceli Karda Mahsur Kaldı, Konsere Yetişemedi

Ekin Uzunlar'ın ilk Bostancı Gösteri Merkezi sınavında sanatçı dostları da kendisini yalnız bırakmadı. Konuk sanatçılar arasında Deniz Toprak da yer aldı. Düet şarkılarını seslendiren ikili müzikseverlerden büyük alkış aldı. Konser programında Mustafa Ceceli - Ekin Uzunlar düeti de olacaktı. Ancak Mustafa Ceceli yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldığı için gelemedi. Konser sırasında Ekin Uzunlar ile görüntülü telefon konuşması gerçekleştiren Ceceli, Ekin Uzunlar ile telefonda düet yaparak büyük alkış aldı. Ekin Uzunlar Ceceli'ye yolda kaldığı için geçmiş olsun dileklerini iletirken, Mustafa Ceceli şöyle konuştu: "Yolda kaldım gelemedim konsere. Çok üzgünüm, aranızda olmayı çok isterdim. Ekin, sen çok başarılı bir müzisyensin. Bu müzikal yolculuğunda yıkılmazsın. Başarıların daim olsun..."

Kardan Dolayı Hepimiz Burada Sabahlayacağız

Sahne performansında Karadeniz müziğinden rock müziğe geniş bir repertuarla müzikseverlerin karşısına çıkan Uzunlar'a, Trabzonspor forması hediye edildi. Formayı öperek başına koyan Ekin Uzunlar, Trabzonspor'un bu yıl şampiyon olacağına inandığını ve kendisinin de Trabzonspor taraftarına bir şampiyonluk marşı yazacağı müjdesini verdi. Müzikseverlere bir de konuşma yapan Ekin Uzunlar, "Size bir iyi ve kötü haberlerim var. Konseri uzatacağım bu iyi haber. Kötü olan ise koltuklarınız yatak oluyor. Kar yağışından dolayı bu gece hepimiz sabaha kadar buradayız." şeklinde espri yaparken, kahkaha tufanı estirdi. Ekin Uzunlar'ın Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki sahne performansı müzikseverlerden tam not aldı.

Konser Sonu Araba İtti

Ekin Uzunlar, muhteşem geçen konserin ardından, Bostancı Gösteri Merkezi otoparkında karlı rampayı aşamayan aracını,arkadaşlarıyla birlikte yola kadar iterek evinin yolunu tuttu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ekin UzunlarBostancı Gösteri Merkezi
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