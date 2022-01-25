Börü 2039 dizisine Selin Deveci damgası

HABER: AZİZ KARATAŞ



Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’nin, 2021’in son günlerinde izleyicisiyle buluşturduğu dev prodüksiyonlu dizisi ‘BÖRÜ 2039’ büyük yankı uyandırdı. Daha önce Söz ve Çukur gibi feneomen dizilerde rol alan başarılı oyuncu Selin Deveci ‘BÖRÜ 2039’ dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Türk asıllı Almanya doğumlu olan başarılı oyuncu Selin Deveci sporcu ve dövüş sanatıyla ilgileniyor. Selin Deveci’nin dövüş sanatı ile ilgilenmesi onun aksiyon sahnelerinde daha başarılı olmasını sağlıyor.

Selin Deveci’nin de rol aldığı Börü 2039 dizisi yayınlanan ilk bölümüyle kısa sürede gündeme yerleşmeyi başardı. Konusuyla da büyük ilgi gören ‘BÖRÜ 2039’ yayınlanan her yeni bölümüyle daha da merak uyandırmaya devam ediyor.

BÖRÜ 2039 KONUSU NEDİR?

2039 yılında distopik bir evrende Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatmaktadır. Serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan Börü 2039, dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye'ye odaklanıyor. Dizi, insanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alacak.