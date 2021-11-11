BONNE VIE YILDIZLARI PARLADI!

DİNÇER KARACALAR
Bonne Vie Dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bonne Vie Yıldızları gecesi, muhteşem anlara sahne oldu. 9 Kasım’da Fulya, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törene iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasının ünlü isimleri katıldı. Gecenin ev sahibi Bonne Vie Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Solaker çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, “Bu heyecanımın bir başka nedeni de bu gecenin benim meslek hayatımdaki 35’inci senem. Beni bu günde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Sunuculuğunu usta tiyatro sanatçısı Çiğdem Tunç ve Şenol İpek’in üstlendiği geceye Talita ve Ukraynalı genç yıldız Maya Muzaleva şarkılarıyla renk kattı. Alanında başarılı isimlerin ödüllerine kavuştuğu gecede davetliler, müzik ve dans şovlarıyla keyifli anlar yaşadı.
YILDIZLAR GECİDİ
Ödül töreninde Yılın Pop Sanatçısı unvanını Hande Yener kazanırken, Gülben Ergen ise ‘Seni Kırmışlar’ şarkısıyla Yılın Şarkısı unvanını kazandı. Yılın Klibi ise Asuman Dabak’ın ‘Hayat Bi’ Gün şarkısı kazandı. 90’lı yıllardan beri şarkılarıyla hepimizi büyüleyen Suat Suna, Fatma Turgut ile birlikte söylediği ‘Aramızda Uçurumlar’ ile Yılın Düeti ödülünü sahibi oldu.
USTALARA SAYGI…
Bonne Vie Yıldızları töreninde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile usta isimler de unutulmadı. Yine 90’lı yıllardan beri şarkılarıyla beğenileri toplayan Ozan Orhon, usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu, duayen spor yorumcusu Hayri Ülgen, Harun Erdenay, Parla Şenol, Nesli Özsoy, usta modacı Muzaffer Çaha, Banu Noyan, 90’lı yıllarda organize ettiği konserlerle başta Michael Jackson olmak üzere birçok dünya starını ülkemize getiren Ahmet San ve usta magazin gazetecisi Tayyar Işıksaçan, Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görüldü. Yine usta bir magazin gazetecisi olan Nurcan Sabur ise, magazinkolik.com sitesiyle Yılın Magazin Portalı ödülünün sahibi oldu.
YILMAZ MORGÜL’DEN KADINA ŞİDDETE KARŞI PANKART!
Gecede Yılın Erkek Türk Sanat Müziği Sanatçısı ödülünün sahibi olan Yılmaz Morgül, kadına şiddet sorununa dikkat çekmek için bir pankart açtı. Morgül’ün sözleri, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.
GECENİN SUNUCUSUNA ÖDÜL SÜRPRİZİ
Gecenin sunucularından usta oyuncu Çiğdem Tunç, Şenol İpek’in Yılın Tiyatro Oyunu ödülünü açıklamasıyla sürpriz yaşadı. Çiğdem Tunç ve tiyatrosu, Cahide Sonku oyunuyla Yılın Tiyatro Oyunu ödülünün sahibi oldu.
BONNE VIE YILDIZLARI KAZANANLAR
ERHAN YAZICIOĞLU: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
PARLA ŞENOL: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
OZAN ORHON: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
HAYRİ ÜLGEN: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
HARUN ERDENAY: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
AHMET SAN: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
BANU NOYAN: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
NESLİ ÖZSOY: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
TAYYAR IŞIKSAÇAN: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
YILIN POP ŞARKICISI: HANDE YENER
SHOW TV HABER RIDVAN BIYIK: YILIN HABER PROGRAMI
YÜKSEL AYTUĞ: YILIN TELEVİZYON KÖŞE YAZARI
HÜLYA SELONİ: YILIN ANA HABER SPİKERİ
MAGAZİN D ASİYE ACAR: YILIN MAGAZİN PROGRAMI
STAR TV VAHE KILIÇARSLAN: YILIN LEZZET PROGRAMI
RADYO DUBLE KADİR BALIK: YILIN RADYO ŞOV PROGRAMI
RADYO ALATURKA BEYZA KOÇ: YILIN RADYO PROGRAMI YAPIMCISI
ALP PEHLİVAN: YILIN SPOR YORUMCUSU
VAR ODASI ERTEM ŞENER: YILIN SPOR PROGRAMI
MAGAZINKOLIK.COM NURCAN SABUR: YILIN MAGAZİN PORTALI
BALIK DEDEKTİFİ DERYA YOLYAPAN: YILIN BELGESEL PROGRAMI
SİMGE TERTEMİZ: YILIN SEKTÖREL PROGRAM SUNUCUSU
PARS MEDYA KURBAN AKAR, OĞUZ ÜNAL KALAFAT: YILIN SEKTÖREL YAPIM ŞİRKETİ
PONTO MK MEHMET KUŞ, HAMİT KUŞ: YILIN LİDER DERİ VE KÜRK MARKASI
AZKA MÜZİK BÜLENT KAYA: YILIN MÜZİK YAPIM FİRMASI
MAPAR YALÇIN ŞAHİN: YILIN OTOMOTİV FİRMASI
CRYSTAL ESTETİK ÖZLEM-MUSTAFA AKSÜNGER: YILIN GÜZELLİK MERKEZİ
GEYİKLİ BELEDİYESİ MEVLÜT ORUÇOĞLU: YILIN TURİZM BELDESİ
AYKAR DENİZCİLİK VE NAKLİYAT MUSTAFA AYDIN: YILIN DENİZ NAKLİYAT FİRMASI
YASSAS TAVERNA AYDAN GÖMÜGEN TUNCAY: YILIN TURİZM BELDESİ MEKANI
KARE OKULLARI AYDAN GÖMÜGEN TUNCAY: YILIN EĞİTİM KURUMU
CUMHURİYET KARGO ŞAHİN İZCİ: YILIN KARGO FİRMASI
PORTO AMERO MURAT TOPÇU: YILIN BUTİK OTELİ
AWCI MOTORS SERHAT AVCI: YILIN OTOMOBİL GALERİSİ
VIAGGIO KEREM KAPKINER: YILIN SEYAHAT AKSESUAR FİRMASI
BAHAR OLGUN: YILIN GENÇ MODA GİRİŞİMCİSİ
AŞKIN KOÇ: YILIN TURİZM REKLAM ACENTASI
LİMAK OTELLERİ KAAN KAVALOĞLU: YILIN ZİNCİR OTELLERİ
TORRES CERIMONIA SÜLEYMAN KAYA: YILIN ERKEK GİYİM MARKASI
BİNNUR CAYDAŞ: YILIN MODA KOLEKSİYON TASARIMCISI
MERT ACAR: YILIN BİLİŞİM UZMANI
İSTANBUL ÇEVRE KONSEYİ FEDERASYONU BÜLENT SARIGÜL: YILIN ÇEVREYE DUYARLI KURUMU
ÖZGÜR RAKICIYAN: YILIN RESSAMI
REKLAM AREA AHMET URUÇ: YILIN AÇIKHAVA REKLAMCISI
AKDENİZ GENÇLİK GELİŞİM DERNEĞİ ARDA GÜRAL: YILIN GENÇLİK GELİŞİM DERNEĞİ
ULUSLARARASI DOWN SENDROMU FEDERASYONU (UDF) MUHAMMED ABDULLAH TUNCAY: YILIN SİVİL TOPLUM KURULUŞU
EX-EN GROUP DENİZ KANDORA: YILIN ORGANİZATÖRÜ
BEST LIFE KEMAL CENK İÇTEN: YILIN DİJİTAL DERGİSİ
NURCAN DEMİRCİOĞLU: YILIN ÜST DÜZEY YAŞAM KOÇU
ETİLER M-ART ÖMER KURT: YILIN KONSEPT MEKANI
CK MEDYA PR GÜLTEKİN KAYA: YILIN MEDYA PR AJANSI
ALİ BABA BALIK RESTAURANT KENAN YILDIZ: YILIN TARİHİ LEZZET MEKANI
GLOBALITE DANIŞMANLIK TOĞRUL İBRAHİMLİ: YILIN DANIŞMANLIK FİRMASI
BLOVE MELİS KAYA: YILIN KADIN GİYİM MARKASI
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ RIZA AKPOLAT: BELEDİYELER ARASI EN İYİ SOSYAL DAYANIŞMA ÖDÜLÜ
YILIN ULUSLARARASI İŞ KADINI: GAMZE KARSLIGİL
YILIN İŞ İNSANI: DENİZ KARATAŞ
GLOBAL LEATHER SERKAN ÇILGIN: YILIN OTOMOTİV TASARIM FİRMASI
KUYUMCUKENT SELAHATTİN UYANIK: YILIN ALTIN VE TİCARET MERKEZİ
ARAMIZDA UÇURUMLAR SUAT SUNA & FATMA TURGUT: YILIN DÜETİ
YILMAZ MORGÜL: YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI
UMUT AKYÜREK: YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI
SONER OLGUN: YILIN ÖZGÜN MÜZİK SANATÇISI
HAYAT Bİ’ GÜN ASUMAN DABAK: YILIN KLİBİ
NAGİHAN KARADERE: YILIN GİRİŞİMCİ İŞ KADINI
KARDEŞLERİM (ATV): YILIN DİZİSİ
MAYA MUZALEVA: YILIN ULUSLARARASI ÇIKIŞ YAPAN POP SANATÇISI
SEVİNC AĞAŞİRİNOVA (SEVA): YILIN TÜRK DÜNYASI ÇIKIŞ YAPAN SANATÇISI
ŞAH SELİMİ TÜRKAY: YILIN TÜRK DÜNYASI ÇIKIŞ YAPAN YAZARI
SENİ KIRMIŞLAR GÜLBEN ERGEN: YILIN ŞARKISI
HİLAL ÖZDEMİR: YILIN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI
PİNÇ OĞUZHAN UĞUR: YILIN YOUTUBE PROGRAMI
CAHİDE SONKU ÇİĞDEM TUNÇ: YILIN TİYATRO OYUNU
İLYAS ÇAĞLAYAN: YILIN ÇOCUK TİYATROSU
HOLIDAY INN ŞİŞLİ: YILIN TURİZM HİZMET ÖDÜLÜ
BESTE ALTINORDU: YILIN PODOLOĞU
WORKINTRANSFER MURAT KEMER: YILIN VIP TAŞIMACILIK FİRMASI
HASASİN: YILIN İNOVATİF DERMOKOZMETİK ÜRÜNÜ
THE SULTAN OF SULTANS: GELENEKSEL TÜRK-İSLAM SANATLARI ÖDÜLÜ
MAYA ESTETİK DR.NİHAT DİK: YILIN MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ