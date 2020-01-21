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BODRUM KLASİĞİ İSTANBUL’DA

BODRUM KLASİĞİ İSTANBUL’DA

21 Ocak 2020 Salı 18:10
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BODRUM KLASİĞİ İSTANBUL’DA

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Pasha Club İşletme Müdürü Erkan Osmanoğlu Bodrum’daki markayı İstanbul’a da taşıdıklarını ‘’ Yeni bir sezon İstanbul’da sahilde tek olmayı düşünüyoruz.’’ cümleleriyle duyurdu.
‘’Bodrum’da olan heyecanımızı burada da yaşatmayı istiyoruz.’’ diyen Osmanoğlu, ‘’ Potansiyel kişi sayısı 700, güzel etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Bodrum’da çalıştığımız isimlerle İstanbul’da da tekrar çalışmak istiyoruz. Markamızı İzmir’e de taşımayı düşünüyoruz. Bütün eğlence severlere müjdemiz olsun.’’ cümlelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
BodrumPasha KulüpKulüp
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