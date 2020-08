Bodrum Caz Kampı bu yıl online gerçekleştirilecek

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan “Caz Kampı” 5-13 Eylül tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. 2017’den beri Bodrum Gümüşlük Festival alanında gerçekleşen Caz Kampı, içinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla bu yılı online eğitim vererek değerlendirmeye karar verdi. Her yıl yoğun ilgi gören kampta bu yıl yine Caz müziğinin Türkiye’deki önemli isimleri yer alacak. Sibel Köse ve Ece Göksu caz vokal, Engin Recepoğulları saksafon, Bulut Gülen trombon, Can Çankaya piyano/trompet, Eylül Biçer gitar, Kağan Yıldız kontrbas/elektrik bas ve Berke Özgümüş davul dersleri verecekler. 9 gün sürecek online kampta enstruman/vokal derslerinin yanı sıra, caz teori, kulak eğitimi (ear-training) ve caz tarihi dersleri de verilecek. Ayrıca Caz Kampı’nda her gün özel konuklar webinarlar düzenleyecek. Bu konuklar arasında sırasıyla, piyanist-saksafoncu-besteci Tuna Ötenel, davulcu Ferit Odman, Istanbul Hayyam Stüdyoları kurucuları, kayıt mühendisleri Can Aykal ve Sinan Sakızlı, caz şarkıcısı-eğitimci Randy Esen ve son olarak da piyanist-besteci Aydın Esen yer alacak. Caz Kampı bu sene gelenekselleşmiş kapanış konseri yerine katılımcılara Hayyam Stüdyoları’nda profesyonel kayıt imkanı sağlayacak. Katılımcılar böylece müziğin sadece performans kısmını değil, prodüksiyon kısmını da tecrübe etmiş olacaklar. Bu kayıtların stüdyo asistanlığını da yine kampa katılan öğrenciler gerçekleştirebilecekler. Caz Kampı’nda hafta içi her akşam gerçekleşecek webinarlar saat 20:00’da başlayacak.

7 Eylül 2020 - Tuna Ötenel & Murat Ulus 8 Eylül 2020 - Ferit Odman - Fırça Tekniği 9 Eylül 2020 - Sinan Sakızlı & Can Aykal - Hayyam’da Bir Caz Kayıdı 10 Eylül 2020 - Randy Esen - Caz Vokalde Doğaçlama 11 Eylül 2020 - Aydın Esen.