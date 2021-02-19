Blu Tv’ye çekilen “Hiç” dizisi bugün başlıyor

HABER: GİZEM YILDIZ

Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunu olan Nazan Beyazıt, öğrencilik yıllarından beri gönül verdiği tiyatro eğitimini MGSM ve duayen isimlerden aldığı eğitimlerle tamamlamıştır. Bugüne kadar tercihini tiyatrodan yana kullanmış olmasına rağmen zaman zaman ekran karşısında onu izleme fırsatımız olmuştur. tiyatro oyunları dışında birçok tv dizisi ve sinema filminde rol alan Nazan Beyazıt yarın yayına girecek Blu Tv’deki “Hiç” dizisinde “Tülay” karakterine hayat veriyor.

Blu Tv’ye çekilen “Hiç” dizisinde birçok genç ve yeni isimle birlikte rol alan tecrübeli oyuncu yeni diziyle iddialı bir şekilde geldiklerini ve izleyicinin severek izleyeceğinden emin olduğunu dile getirdi.