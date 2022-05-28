BLANC & NOIR’DAN MUHTEŞEM GECE KLASİK MÜZİKTE DÜNYA’DA BİR İLK

HABER: DİNÇER KARACALAR

Klibi Rixos Pera İstanbul’da gerçekleştirilen muhteşem bir geceyle sevenleriyle buluşturdu. Yeni albümlerinde ödüllü yönetmen Ecem Lawton’ın önderliğinde Berlin’de büyük bir klip prodüksiyonuna imza attı. Tamamı Alman kreatif ekipten oluşan prodüksiyonla klasik müzik tarihine geçecek bir projeye imza atıldı.

Gece de sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim hazır bulundu. Lansman’da konuşma yapan ünlü yönetmen Ecem Lawton: ”Müziğin, savaşın, kötü hastalıkların ve her şeyin üstesinden geleceğine inandık.” dedi.

Ünlü piyanistler ise:” Hepimizin birbirimizden üstün olduğu özellikler var. Bunları birleştirince mükemmel bir iş çıkardığımıza inanıyoruz. Böyle bir ilke imza attığımız için çok mutlu ve heyecanlıyız.”

Gecede kostümlerde Alfabeta ve Canan Yolaç imzası vardı. Raisa Vanessa, Begüm Khan, GuvanchNYC ve Şiir Ünlü’nün kostüm, takı ve ‘Toccata’ için yaptıkları özel tasarımları, klibin görsel dünyasını zenginleştiriyor.

Rixos Pera İstanbul’da gerçekleşen lansman gecesi sanat severlerin finalde pasta kesimiyle son buldu.

Yeni konser sezonunda albüm tanıtımı kapsamında Berlin - İstanbul ve New York’da konserler vereceklerimi söyleyen Duo Blanc& Noir , elele verdikleri bu projede alanında başarılı olan kadınlarla olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdiler.