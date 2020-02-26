Bizim evde 2 devre adlı oyun seyirciyi ağlatıyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Yılların deneyimli usta tiyatrocusu Zülfikar Yazgaç’ın yazıp yönettiği Bizim Evde 2 Devre adlı tiyatro oyunu, seyirciden oldukça büyük bir ilgi görüyor. Geçtiğimiz sezon sahneye konan oyun bu yılda başarılı bir performans sergileyerek sahnelenmeye devam ediyor.

Kendi halinde çok mutlu hayat süren bir ailenin birden zengin olması ile evdeki değişimin aile üzerindeki olumsuzlukları başarı ile sergileyen oyun, paranın her zaman mutluluk getrmeyeceğini aile bağlarının ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıyor.

Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk bilinci ile hazırlanan senaryo ile uyuşturucu bağımlığına dikkat çekerek seyirciye şok mesajlar veriyor. Zülfikar Yazgaç, Merih Fırat Tuncay Gençkalan Tolga Öz Melek İşlek Ebru Çömlekçi ve Asım Ünal’ın rol aldığı oyunun sonunda duygulanan seyircilerden gözyaşlarına hakim olamayanlar dikkat çekiyor.