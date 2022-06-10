"Bitmesin Bu Yaz" bu yazın en hit şarkılarından olmaya aday!     

HABER: SEDAT SARIKAYA

Serenadname, 2012’de evlenen genç bir çiftin tutku projesidir. İzmir, 9 eylül üniversitesinden mezun oldular ve kısa sürede müzik yolculuğuna başladılar. İkisi de yetenekli. Çello ve keman çalma becerileri ile kariyerlerinin ilk yıllarında birçok orkestrada çaldılar. Enstrmanlarına olan becerilerini geliştirip bir müzik okulunda öğretmenlik yapmaya başladılar. Bu şekilde birlikte sevdikleri şeyi yapıyorlar ve uzmanlıklarını diğer genç beyinlerle paylaştılar.

Devamındaki yıllarda birlikte şarkılar yazmaya başlayan Serenadname, birçok İngilizce ve türkçe şarkılar yazdı. Mayıs sonlarında yayınladıkları “Bitmesin Bu Yaz” şarkısı bu yazın en hit şarkılarından biri olmaya aday. Hayatlarını müzikle geçirdiler ve sonunda bunu dünya ile paylaşmaya başladılar. Serenadname’nin müziğinin benzersiz özelliği, şarkıların bir aşk emeği olarak yazılmasıdır. Tatlı melodileri, ustaca yazılmış sözleri tamamen kendi üretimleridir. Kaliteden asla ödün vermezler. Hayatlarını zanaatlarını mükemmelleştirmek için harcadılar ve şimdi bunu dünyayla paylaşmak istiyorlar. John Denver ve Michael Jackson gibi isimlerden ilham alan Serenadname’nin çok sesli müziğe olan sevgisi her şarkısında kendini belli ediyor. Etkileyici diskografilerinde rahatlıkla hissedilen polifonik sesler ve özgün düzenlemeler var. Serenadname, daha fazla müzik yapmak ve böylece dünyanın her yerinden dinleyiciye sahip olmak istiyor. Seyahat etmeyi, hayranlarıyla tanışmayı ve farklı kültürler hakkında bilgi edinmeyi severler. Hayatlarını iyi müzik yapmaya adadılar ve bunu insanlara ilham vermek, neşe ve sevgiyi yaymak için yapmaya devam etmek istiyorlar.