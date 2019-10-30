Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şebnem Ferah’tan son konser
Şebnem Ferah’tan son konser
Su altında bayrak açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
Su altında bayrak açarak, Cumhuriyet...
Göztepeli Emre eskrimde Türkiye şampiyonu
Göztepeli Emre eskrimde Türkiye şampiyonu
Altın Portakal'ın en sıkı takipçleri emekliler
Altın Portakal'ın en sıkı takipçleri...
Kayserispor'da rota Bülent Uygun
Kayserispor'da rota Bülent Uygun
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bircan Yıldırım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Bircan Yıldırım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:24
2 Okunma
Bircan Yıldırım

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

BİRCAN YILDIRIM

Seren Serengil’i kurtaran kadın yazar

Satış rekorları kıran ve en çok satanlar listesinde olan sosyolog - yazar Bircan Yıldırım’ın  son kitabı “Hayat Cesurlara Torpil Geçer” Seren Serengil’in de zor günlerden çıkışına yardım etmiş.  Kitabı okuyarak intiharın eşiğinden dönen, anti depresan hapları bırakan, eşiyle barışan, hayata tutunmayı öğrenen pek çok okur gibi Seren Serengil’de “Bircan Yıldırım sayesinde hayata tutunmayı öğrendim. Beni onun kitabında yazdığı  yol göstericiliği kurtardı” dedi.

Son dört yılda üç kitap yazan sosyolog Bircan Yıldırım(46)’ın kitapları adeta yok satıyor. Ünü kulaktan kulağa yayılan ve Destek Yayınları’ndan piyasaya çıkan kitaplar şu sıralar kitap satış noktalarında “en çok satanlar” listesindeler. İlk kitabı “Duygusal Zeka” 56 bin, ikinci kitabı “Yaşam Terapisi”67 bin ve son kitabı “Hayat Cesurlara Torpil Geçer” ise 270 bin satan Bircan Yıldırım pek çok kişinin kitapları sayesinde adeta hayata tutunduğunu belirtiyor. Yıldırım “Kitaplarımda okurlarıma bir sosyolog aile danışmanı olarak yol gösteriyorum. Kişiler acıları ile konuşup özlerine dönüyorlar ve koptukları hayatı tekrar keşfediyorlar. Anti depresan hapları terk edenler, terk ettiği evine geri dönenler, intihar etmek üzereyken hayata bağlananlar, ilişkileri, iş hayatları düzene girdi.  Birçok öğrencinin okul başarısında ciddi artış gözlemlendi. Öğrenciler sınav stresi ve hayatın belirsizlikleri ile baş etmeyi  öğrendiler . Ayrıca aileleri  ve çevreleri  ile  daha iyi iletişim kurma sürecine de girdiler. Kitaplarım reklamla değil, kulaktan kulağa yayılıp çok  satanlar listesine girdi” diyor.

Sosyal medya hesabından 290 bin takipçiye ulaşan ve videoları altı ayda sekiz milyon izlenen yazar Bircan Yıldırım, okurlarınızı nasıl etkileyebiliyorsunuz sorusuna ise “Yaşam Terapisi” adlı kitabından örnekle, “Depresyona giren üç çocuk annesi bir kadının hayata tutunmasını anlatırken bir kahraman yaratarak okurlarıma fark ettirmeden kendi sorunlarının üstesinden gelmeyi öğretiyorum” diyor.  Çeşitli sorunlardan kurtulmanın püf noktalarının verildiği kitaplar okuyanlardan çok olumlu geri dönüşler aldığını belirten Bircan Yıldırım’ın imza günleri de oldukça kalabalık geçiyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.10.2019 09:52
Anahtar Kelimeler:
YazarSeren SerengilBircan Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merhaba Güzel Vatanım
Merhaba Güzel Vatanım
Dilek İmamoğlu’nun şıklığında Yıldırım Mayruk imzası
Dilek İmamoğlu’nun şıklığında Yıldırım Mayruk imzası
Çocuk felci için podyuma çıktılar
Çocuk felci için podyuma çıktılar
Yılmaz Morgül’den Amerika’da Cumhuriyet konserleri
Yılmaz Morgül’den Amerika’da Cumhuriyet konserleri
Athena Ankara’yı salladı
Athena Ankara’yı salladı
Burcu Güneş’in siyah asaleti
Burcu Güneş’in siyah asaleti
Şebnem Ferah’tan son konser
Şebnem Ferah’tan son konser
Cihan Çakan ‘Sorma’ dedi
Cihan Çakan ‘Sorma’ dedi
Erol Evgin’den duygulu konser
Erol Evgin’den duygulu konser

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans