YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

BİRCAN YILDIRIM

Seren Serengil’i kurtaran kadın yazar

Satış rekorları kıran ve en çok satanlar listesinde olan sosyolog - yazar Bircan Yıldırım’ın son kitabı “Hayat Cesurlara Torpil Geçer” Seren Serengil’in de zor günlerden çıkışına yardım etmiş. Kitabı okuyarak intiharın eşiğinden dönen, anti depresan hapları bırakan, eşiyle barışan, hayata tutunmayı öğrenen pek çok okur gibi Seren Serengil’de “Bircan Yıldırım sayesinde hayata tutunmayı öğrendim. Beni onun kitabında yazdığı yol göstericiliği kurtardı” dedi.

Son dört yılda üç kitap yazan sosyolog Bircan Yıldırım(46)’ın kitapları adeta yok satıyor. Ünü kulaktan kulağa yayılan ve Destek Yayınları’ndan piyasaya çıkan kitaplar şu sıralar kitap satış noktalarında “en çok satanlar” listesindeler. İlk kitabı “Duygusal Zeka” 56 bin, ikinci kitabı “Yaşam Terapisi”67 bin ve son kitabı “Hayat Cesurlara Torpil Geçer” ise 270 bin satan Bircan Yıldırım pek çok kişinin kitapları sayesinde adeta hayata tutunduğunu belirtiyor. Yıldırım “Kitaplarımda okurlarıma bir sosyolog aile danışmanı olarak yol gösteriyorum. Kişiler acıları ile konuşup özlerine dönüyorlar ve koptukları hayatı tekrar keşfediyorlar. Anti depresan hapları terk edenler, terk ettiği evine geri dönenler, intihar etmek üzereyken hayata bağlananlar, ilişkileri, iş hayatları düzene girdi. Birçok öğrencinin okul başarısında ciddi artış gözlemlendi. Öğrenciler sınav stresi ve hayatın belirsizlikleri ile baş etmeyi öğrendiler . Ayrıca aileleri ve çevreleri ile daha iyi iletişim kurma sürecine de girdiler. Kitaplarım reklamla değil, kulaktan kulağa yayılıp çok satanlar listesine girdi” diyor.

Sosyal medya hesabından 290 bin takipçiye ulaşan ve videoları altı ayda sekiz milyon izlenen yazar Bircan Yıldırım, okurlarınızı nasıl etkileyebiliyorsunuz sorusuna ise “Yaşam Terapisi” adlı kitabından örnekle, “Depresyona giren üç çocuk annesi bir kadının hayata tutunmasını anlatırken bir kahraman yaratarak okurlarıma fark ettirmeden kendi sorunlarının üstesinden gelmeyi öğretiyorum” diyor. Çeşitli sorunlardan kurtulmanın püf noktalarının verildiği kitaplar okuyanlardan çok olumlu geri dönüşler aldığını belirten Bircan Yıldırım’ın imza günleri de oldukça kalabalık geçiyor.