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Bir Yıldız Yetişiyor: NEHİR AKKARTAL
Bir Yıldız Yetişiyor: NEHİR AKKARTAL
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Bir Yıldız Yetişiyor: NEHİR AKKARTAL

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Deniz Pulaş’ın 16 yaşında ki kızı Nehir Akkartal baleye ve şarkı söylemeye olan düşkünlüğünü meslek haline getirmeye kararlı görünüyor. Boyu, fiziği, güzelliği ile okuldaki arkadaşlarının ve öğretmenlerinin de dikkatlerini üzerine çeken Neo (Annesi ona Neo lakabını takmış) Eskilerin değimi ile ‘Armut dibine düşer’ ata sözünü bir kez daha onaylamış görünüyor.

Bir Yıldız Yetişiyor: NEHİR AKKARTAL

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Deniz Pulaş’ın 16 yaşında ki kızı Nehir Akkartal baleye ve şarkı söylemeye olan düşkünlüğünü meslek haline getirmeye kararlı görünüyor. Boyu, fiziği, güzelliği ile okuldaki arkadaşlarının ve öğretmenlerinin de dikkatlerini üzerine çeken Neo (Annesi ona Neo lakabını takmış) Eskilerin değimi ile ‘Armut dibine düşer’ ata sözünü bir kez daha onaylamış görünüyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:11
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Bir Yıldız Yetişiyor: NEHİR AKKARTAL

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
 

Dans etmek ve şarkı söylemek bir tutku olmuş.

Ünlü manken Deniz Pulaş’ın podyumlardan uzaklaşarak 2003 yılında dünyaya getirdiği Nehir şimdi 16 yaşında kocaman bir genç kız oldu. Nehir’i hiç bir zaman dadıyla büyütmeyi düşünmeyen Pulaş, kızı ile her zaman kendisi ilgilenerek ona destek oldu. Arkadaşları arasında neşeli ve dışa dönük bir çocuk olarak bilinen Nehir Akkartal dans etmeye,  şarkı söylemeye olan tutkusu ve yeteneği ile okulda ki öğretmenlerinden de takdir görüyor.

Nehir Deniz’e karıştı ve Boynuz kulağı geçti.

36 yaşında anne olduktan sonra tüm enerjisini Nehir’e veren Pulaş; Neo’nun sahnedeki başarılarını her gördüğümde gözlerimdeki yaşa engel olamıyorum, Neo şu anda güzel sanatlar lisesinde, piyano, keman ve bağlama çalıyor ve öğrenmeye devam ediyor. Babasının işi dolayısıyla 5 yılımız hollandada geçmişti. O yüzden ingilizcesi de harika. Babası ile boşanmamızı da çok doğal karşıladı, onunla aramız hep iyi oldu, bize ergen problemleri de yaşatmadı. Her sorunumuzu konuşarak halledebiliyoruz. Tabi kolay değil şu an birçok gencin ortak sorunu olan bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Nehir japoncaya çok düşkün, izlediği anime filmlerinden bu dili öğrendi ve tek hayali Japonya’yı görmek. Neo’nun gelişimini hayretler içinde izliyorum, 8 yıldır oya bale grubunda dans ediyor. 1967 yılından beri bale eğitimininde öncü olan Oya Ölçen hanımefendi, Nehir’imize çok şey kattı. İnanıyorum ki kızım baleyi ömrünün sonunu kadar yapmak isteyecek ve yurt dışında da bu hayalini sürdürecektir. Nehir dans ederken aynı anda şarkı söylemeyi de çok seviyor, sanırım ileride onu müzikal oyunlarında hem şarkı söylerken, hem de dans ederken göreceğiz.

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Nehir eğtimini bir devlet okulu olan Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nde alıyor. Okulda ki öğretmenleri nehirdeki potansiyelin farkında, çocuklarımızla tek tek ilgilenen her biri özel insan olan öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. Sanat eğitimi veren bu şekilde ki sanat liselerinin artması halinde bir çok cehver yetişeceğine inanıyorum. Dedi. Sanat dünyasının bir çok örneğinde olduğu gibi ‘boynuz kulağı geçer’ ata sözü tam da Nehir için söylenmiş gibi, anlaşılan o ki Nehirler Deniz’e karıştı…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nehir AkkartalBir Yıldız YetişiyorYaşar ŞenyüzDeniz Pulaş
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