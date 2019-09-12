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‘BİR YERE DE YAZ ’ uğurlu geldi

Çağla’nın DMC etiketiyle yayınlanan “Bir Yere De Yaz ”isimli  single’ıyla bu yazın yıldızı oldu. Müzik listelerinde zirveye yerleşen başarılı şarkıcıya şimdilerde konser teklifleri yağıyor.

‘BİR YERE DE YAZ ’ uğurlu geldi

Çağla’nın DMC etiketiyle yayınlanan “Bir Yere De Yaz ”isimli  single’ıyla bu yazın yıldızı oldu. Müzik listelerinde zirveye yerleşen başarılı şarkıcıya şimdilerde konser teklifleri yağıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:41
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‘BİR YERE DE YAZ ’ uğurlu geldi

Çağla’nın DMC etiketiyle yayınlanan “Bir Yere De Yaz ”isimli  single’ıyla bu yazın yıldızı oldu. Müzik listelerinde zirveye yerleşen başarılı şarkıcıya şimdilerde konser teklifleri yağıyor.
 

Yeni single’ı  “Bir Yere De Yaz”ı yorumlayan Çağla, müzik listelerinde zirveye yerleşti. Eğlence kulüpleri ve plaj partilerinin vazgeçilmez şarkısı haline gelen “Bir Yere De Yaz”, radyolarda da en fazla istek alan şarkı oldu.

 

Bu ilgi üzerine Çağla’ya konser teklifleri yağmaya başladı. Güzel yıldız şimdilerde konserden konsere koşuyor, Türkiye’nin dört bir yanında sahneye çıkarak müzikseverlerle buluşuyor.

 

KLİBİ DE İDDİALI

Çağla, “Müzik listelerine üst sıralardan giriş yaparak, bu yazın şarkısı olan” hareketli şarkısına iddialı bir de video klip çekti. Yönetmenliğini kendisinin üstlendiği , klipte renkli görüntülere yer verildi. Çağla  klip çekiminde kullandığı 700 kg.Gıdayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Klip, single’ın çıkışıyla birlikte müzik kanallarında dönmeye  başladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ÇağlaDinçer KaracalarHaberMagazinDMC
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