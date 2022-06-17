Bir Ülkeden Diğerine Koşturuyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Neredeyse her akşam başka bir şehirde ve ülkede olan Zeynep Avcı bu maratona yetişmekte zorlanıyor. Çok yoğun ilgiden ve bu koşturmacadan çok mutlu olduğunu dile getiren başarılı şarkıcı Zeynep Avcı, yıllardır hayalini kurduğu şeyin gerçek olduğunu, farklı şehirlerde ve ülkelerde hayranları ile birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da dile getiriyor.

Zeynep Avcı, geçtiğimiz akşam da Kıbrıslı sevenleriyle ve tatilciler ile buluştu. Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan ve onlarca şarkı seslendiren Zeynep Avcı, konser sonu ayakta alkışlanarak uğurlandı.