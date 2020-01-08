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“Bir Türk’e gönül verdim” filmi yalan mı oldu?

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

“Bir Türk’e gönül verdim” filmi yalan mı oldu?

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

08 Ocak 2020 Çarşamba 00:00
15 Okunma
“Bir Türk’e gönül verdim” filmi yalan mı oldu?

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Avustralya’lı oyuncu ve manken Alara Jade Adam’s geçtiğimiz yaz Yönetmen İsmail Gülnar’dan almış olduğu teklif ile, Bir Türk’e Gönül Verdim adlı sinema filminda başrol oynamak için anlaşmışlardı. Sonbaharda çekilmesi planlanan proje Adam’s ın rahatsızlığı sebebi ile Ocak ayına ertelenmişti. Halen tedavileri süredüğünü söyleyen güzel oyuncu baharda Türkiye ye geleceğini müjdeledi.

Projeden ayrıldım ama ben gerçekten bir Türk’e gönül verdim

Avutralya Sidney’de yaşayan güzel oyuncu konu hakkında bilgi verdi ‘Evet ben 2020 Ocak ayında Türkiye’ye gelip bu projede başrol oynayacaktım ama kendi sağlık problemlerime ilavetten şu an söylemek istemediğim bazı sebepler nedeni ile bu projeden tek taraflı olarak ayrılma kararı aldım. Benim çekilmemden sonra yapımcı firma sanırım senaryonun adını değiştrilerek devam kararı almış. Aslında ben her sene Türkiye’ye geliyorum ve Türkiye’yi de çok seviyorum ama ne diyoruz önce sağlık, ne yapalım demek ki kısmet değilmiş, diyerek sözlerini sürdüren güzel oyuncu. Evet bu proje benim tarafımdan rafa kaldırılmış olabilir fakat ben gerçekten bir Türk’e gönül verdim ve bu yüzden bundan sonra Türkiye’de daha çok yaşamak istiyorum. Burada süren tedavilerim var, baharda Türkiye’ye geleceğim ve sanırım bu kişiyi de o zaman açıklarım. Dedi. 

İki Gözüm Ahmet ‘ten de teklif geldi

7 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan ve Ahmet Kaya’nın hayatını anlattığı film olan ‘İki Gözüm Ahmet’ adlı sinema filminde oynamak içinde teklif aldığını süyleyen Adam’s; ‘Gani Şavata bey beni iki kere aradı bu projede yer almamı istedi fakat kendi rahatsızlığım yanında annem de çok rahatsızdı o yüzden üzülerek gelemeyeceğimi söyledim. Keşke o projede olabilseydim ama annem gerçekten çok hastaydı ve projenin çekimleri devam ederken ben annemi kaybettim. Eğer annemi yalnız bıraksaydım kendimi ölene kadar af etmezdim. Ne yapalım önümüzde ki projelere bakacağız ben gerçekten iyi bir proje olursa ve sağlığım el verirse Türkiye’de bir sinema projelerinde oynamayı çok istiyorum dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.01.2020 04:24
Anahtar Kelimeler:
Ismail GülnarAlara Jade Adam’sBir Türk’e Gönül Verdim
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