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Bir Muhteşem Düet Daha Geldi
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Bir Muhteşem Düet Daha Geldi

Güzel sesli genç yetenek Pınar Süer başarılı şarkıcı Bahadır Tatlıöz ile düet yaptı.

Bir Muhteşem Düet Daha Geldi

Güzel sesli genç yetenek Pınar Süer başarılı şarkıcı Bahadır Tatlıöz ile düet yaptı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:05
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Bir Muhteşem Düet Daha Geldi

Haber: Elif Hayvalı

İSTANBUL- Türk popunun güçlü isimleri Bahadır Tatlıöz, ENBE Orkestrası'nın şefi Behzat Gerçeker ve genç yetenek Pınar Süer çok özel bir proje için bir araya geldi...

Sözü, müziği ve aranjesi Bahadır Tatlıöz'e ait olan ''SANCI'' şarkısı için DMC çatısı altında bir araya gelen üçlü,  yazın hit slovu olmaya aday gösterilen ''Sancı'' için güçlerini birleştirdi. Türk müziğine sayısız yeni isim kazandıran ENBE Orkestrasının başarılı şefi Behzat Gerçeker'in piyanosu ile eşlik ettiği şarkıda sesi ve güçlü yorumu ile dikkat çeken Pınar Süer, Bahadır Tatlıöz ile birlikte 2019 yazının en iddialı slowlarından biri için stüdyoya girdi.

Yaklaşık iki haftada tamamlanan okuma ve stüdyo çalışmalarının ardından Murat Küçük'ün yönetmen koltuğuna oturduğu kliple eserlerini taçlandıran başarılı sanatçılar, İstanbul'un Karadeniz sahillerinde gerçekleştirilen çekimlerde gün batımında serenad yaptılar. On saatlik set çalışmalarının finalini objektiflere hep birlikte poz vererek yapan sanatçılar, yeni şarkılarının müzikseverlerle buluşması konusunda ise oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdiler.

23 Ağustos 2019 tarihinde (dün) DMC ve Netd başta olmak üzere tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu ve kısa sürede büyük dinlemelere ulaştı.

"Şarkı benim kısmetimmiş"

Şarkı ile ilgili sevincini paylaşan Pınar Süer; "Sevgili Samsun Demirin projesiydi bizi bir araya getirdi. Şarkı Bahadır Tatlıözde bir yıldır duruyormuş. Böyle bir proje düşünmüşler ve benim sesimi uygun bulmuşlar.Sonra konuyu bana ilettiler ve bende seve seve dahil oldum" şeklinde konuştu. 

Bizler de şarkının sözlerinde geçtiği gibi, "Gönlünüzce olsun dilediğiniz her şey" diyoruz...

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