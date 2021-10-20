Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1432.8
ALTIN
529.05
DOLAR
9.2221
STERLİN
12.7543
EURO
10.7456
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel...
Otopark alanları kiraya verilecek
Otopark alanları kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bir kız sevdim adı Eleni

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

20 Ekim 2021 Çarşamba 17:08
27 Okunma
Bir kız sevdim adı Eleni

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

DUAYEN SANATÇI MÜJDAT GEZEN’DEN YENİ BİR OYUN DAHA

BİR KIZ SEVDİM ADI ELENİ

Müjdat Gezen’in pandemi döneminde yazdığı  “Bir Kız Sevdim Adı Eleni” 24 ekim pazar ve her pazar saat 15:00’da Kadıköy Müjdat Gezen tiyatrosunda perde alacak. 

Oldukça kalabalık bir kadronun olduğu oyunun başrollerinde Pınar Gordie, Yaşar Ayvacı, Cengiz Gezgin ve Tutku Topaç’ın yer aldığı oyunda, Cavidan Kutlu, Murat Donat, Volkan Yalav, İlkin Akbaşoğlu, Özge Dolay, Öncil Aktarıcı, Baha Balki, Nurdane Göktepe gibi değerli oyuncular da oynuyor.

Müjdat Gezen’in yazıp, yönetip, oynadığı oyunun dekor tasarımı da Leyla Gezen’e ait.

Dindar ve zengin bir ailenin oğlu olan Ramazan, doğma büyüme İstanbullu Rum kızı Eleni’ye aşık olur. Birbirlerini çok seven iki gencin evlenmesine babası Şaban karşı çıkar. 

Hem komik hem de dramatik sahneleriyle dikkat çeken “Bir Kız Sevdim Adı Eleni” her pazar saat 15:00’da Müjdat Gezen tiyatrosunda sizleri bekliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bir Kız Sevdim Adı EleniMüjdat GezenKadıköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘‘Annemin Sesleri’’ Tiyatro Dell’Arte de
‘‘Annemin Sesleri’’ Tiyatro Dell’Arte de
Balkan ve Rumeli Kıyafetleri Defilesi
Balkan ve Rumeli Kıyafetleri Defilesi
Şule Ağayar’dan yeni bir resim sergisi: KRİZTANEM
Şule Ağayar’dan yeni bir resim sergisi: KRİZTANEM
Merkel’e Ressam Selahattin Kara’nın Ortaköy tablosunu hediye etti
Merkel’e Ressam Selahattin Kara’nın Ortaköy tablosunu hediye etti
İzel: "Önce Melike'nin Projesi, Sonra Benim Projem.."
İzel: "Önce Melike'nin Projesi, Sonra Benim Projem.."
ADIMI DENİZ KOYDULAR
ADIMI DENİZ KOYDULAR
Recep Işık'tan 'ELVEDA'
Recep Işık'tan 'ELVEDA'
CEMAL ALP EREN’İN SOSYAL MEDYA KİTLESİ BÜYÜYOR 
CEMAL ALP EREN’İN SOSYAL MEDYA KİTLESİ BÜYÜYOR 
Cefi’den konser tadında klip
Cefi’den konser tadında klip

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma