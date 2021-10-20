YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

DUAYEN SANATÇI MÜJDAT GEZEN’DEN YENİ BİR OYUN DAHA

BİR KIZ SEVDİM ADI ELENİ

Müjdat Gezen’in pandemi döneminde yazdığı “Bir Kız Sevdim Adı Eleni” 24 ekim pazar ve her pazar saat 15:00’da Kadıköy Müjdat Gezen tiyatrosunda perde alacak.

Oldukça kalabalık bir kadronun olduğu oyunun başrollerinde Pınar Gordie, Yaşar Ayvacı, Cengiz Gezgin ve Tutku Topaç’ın yer aldığı oyunda, Cavidan Kutlu, Murat Donat, Volkan Yalav, İlkin Akbaşoğlu, Özge Dolay, Öncil Aktarıcı, Baha Balki, Nurdane Göktepe gibi değerli oyuncular da oynuyor.

Müjdat Gezen’in yazıp, yönetip, oynadığı oyunun dekor tasarımı da Leyla Gezen’e ait.

Dindar ve zengin bir ailenin oğlu olan Ramazan, doğma büyüme İstanbullu Rum kızı Eleni’ye aşık olur. Birbirlerini çok seven iki gencin evlenmesine babası Şaban karşı çıkar.

Hem komik hem de dramatik sahneleriyle dikkat çeken “Bir Kız Sevdim Adı Eleni” her pazar saat 15:00’da Müjdat Gezen tiyatrosunda sizleri bekliyor.