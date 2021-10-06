Dijital Fotoğraf Sanatçısı Yasin Yaman’ın Hayalindeki

Bir Fantastik İstanbul

Haber: Yaşar Şenyüz

İstiklal Caddesi’nde bir fil, Kanlıca sahilinde balık tutan bir panda, Karaköy sokaklarında bir gergedan, Sultanahmet’te uçan balıklar…

Dijital fotoğraf sanatçısı Yasin Yaman, tarihi dokusu ve konumuyla dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul’a olan hayranlığını; hayvan sevgisi, fantastik öğeler ve tarihi figürlerle birleştirerek foto-manipülasyon çalışmaları yapıyor, ortaya ise hayallerde İstanbul’un tasarımları çıkıyor

Hayalin sınırı yok. Tarihi dokusu, konumu, mimari yapıları, kültürüyle İstanbul; bir görenin bir daha görmek istediği, hayran olduğu ve özlediği şehir. Yazıları, şiirleri, şarkıları, sözleri, fotoğrafları süsleyen bu şehir, bu kez tasarımları süslüyor. Fotoğraf sanatçısı Yasin Yaman, İstanbul’un tarihi yapılarını, semtlerini, dokusunu, mimari eserlerini, fantastik ögeler ve hayvan sevgisiyle buluşturuyor, ortaya ise hayallerde İstanbul’un tasarımları çıkıyor, görenin İstanbul’a olan hayranlığı daha da artıyor. Grafik tasarım alanında farklı teknikler kullanarak foto-manipülasyon çalışması yapan Yasin Yaman, İstanbul’a ve tarihi dokusuna farklı bir gözle bakmayı sağlıyor.