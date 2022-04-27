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“BİR DİLEK TUT” FİLMİ JESTİ

Manavgat’ta geçtiğimiz yılın temmuz ayında yaşanan Türkiye tarihinin en büyük yangın felaketinden etkilenen 60 Anka Kuşu çocuğu, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in sürpriziyle çok anlamlı ve özel bir sinema keyfi yaşadı. Başkan Sözen, Manavgat’ın Anka Kuşu çocuklarıyla birlikte, "Bir Dilek Tut" filmini, Yönetmen Meta Akkuş ve küçük oyuncular Mehmet Turan Doğan ve Almira Tuana Albay'la birlikte izlemek için anlamlı bir organizasyon yaptı. 

27 Nisan 2022 Çarşamba 10:36
“BİR DİLEK TUT” FİLMİ JESTİ

HABER: BURHAN AKDAĞ

Başkan Şükrü Sözen, Anka Kuşu çocuklarıyla birlikte Atatürk Kültür Merkezi önünden otobüse binerek, Novamall AVM’deki Cinemaximum sinema salonuna gitti. Filmi izlemek için oldukça sabırsızlanan çocukların sevinci, karşılarında film yönetmeni Meta Akkuş ve filmin çocuk oyuncuları Mehmet Turan Doğan ve Almira Tuana Albay’ı görünce iki kat arttı. Filmin küçük oyuncuları, Anka Kuşlarıyla tanışıp arkadaş olarak, sohbetler gerçekleştirdi. Başkan Sözen, çocuklara film öncesinde patlamış mısır ve içecek alarak onların keyifli bir seyir yaşamasını sağladı. 

YÖNETMEN AKKUŞ TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Sözen, kalpten istendiğinde bütün dileklerin gerçekleşebileceğini anlatan 1.5 saatlik  “Bir Dilek Tut” filmini, yangınzede çocuklar, film yönetmeni ve çocuk oyuncularla birlikte büyük bir keyifle izledi. Filmin sonunda Anka Kuşu çocukları ve filmin küçük oyuncuları, Meta Akkuş’un sorusuyla gerçekleşmesini istedikleri dileklerini teker teker paylaştı. Film sonunda Başkan Sözen, çocuklara öğle yemeği ikramında da bulundu. Yönetmen Meta Akkuş, filmi, Manavgat’ın Anka Kuşlarıyla izlemekten son derece mutlu olduğunu dile getirerek böylesine anlamlı bir etkinliğe imza attığı için Başkan Şükrü Sözen’e teşekkür etti. 

SÖZEN; “ÇOCUKLARIN TÜM DİLEKLERİ GERÇEKLEŞSİN”

Başkan Şükrü Sözen, “Büyük yangın felaketinden etkilenen 60 Anka Kuşu çocuğumuzla birlikte "Bir Dilek Tut" filmini, Yönetmen Meta Akkuş, küçük oyuncular Mehmet Turan Doğan ve Almira Tuana Albay'la birlikte izledik. Kalpten istendiğinde bütün dileklerin gerçekleşebileceğini anlatan bu güzel filmi, çocuklarımız ve filmin yaratıcılarıyla izlemek çok anlamlıydı. Bu güzel günü yaşamamıza vesile olan çocuklarımıza, film yönetmeni Meta Akkuş Hanımefendiye, çocuk oyuncularımız Almira ve Mehmet'e teşekkür ediyorum. Ben de Manavgat'ımızın ANKA KUŞLARI ve tüm çocuklarımızın dileklerinin gerçekleşmesi diliyorum” dedi.

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Bir Dilek Tut Filmi
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