Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108070
ALTIN
273.698
DOLAR
5.8033
STERLİN
7.6365
EURO
6.4291
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın kapanış yarışı İzmir'de yapılacak
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın...
Ali Koç: Olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz
Ali Koç: Olabileceğimiz yerin 7-8...
"Diş eti hastalıkları kemik erimesine yol açabilir"
"Diş eti hastalıkları kemik erimesine...
Acid Arab, Ankaralı müzikseverlerle buluşacak
Acid Arab, Ankaralı müzikseverlerle buluşacak
8-13 yaş grubu için sosyal medya alarmı
8-13 yaş grubu için sosyal...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BİNLERCE BEĞENİ ALDI: HÜLYA VE DEMET TEBRİK ETTİ

Hande Yener, müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'na açıklamalarda bulundu.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI: HÜLYA VE DEMET TEBRİK ETTİ

Hande Yener, müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'na açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2019 Çarşamba 00:00
33 Okunma
BİNLERCE BEĞENİ ALDI: HÜLYA VE DEMET TEBRİK ETTİ

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Yeni imajıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Hande Yener, tarzının çok beğenildiğini belirterek '' Binlerce harika tepki var. Büyük emekler verdik. Hülya Avşar ve Demet Akalın arayıp tebrik etti. Zorlama bir imaj olmadığını belirtiyor herkes. Basının ilgisi muhteşem.'' dedi.

''BOL BOL HANDE YENER SESİNİ DUYACAKSINIZ''

Yeni çıkaracağı albümündeki şarkılar hakkında Hakan Kanburoğlu'na ipucu veren Yener, ''Çok şarkı var, boş yok ve başka kafa. Bol bol Hande Yener sesini duyacağınız tarz parçalar var albümde. Çok heyecanlıyız. Çalışmaya devam.'' cümlelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.12.2019 04:07
Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarDemet AkalınHakan KanburoğluMüzikMagazinHande Yener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
90’lı Yılların Mine’si “Gecenin Sesleri” ile Geri Döndü!
90’lı Yılların Mine’si “Gecenin Sesleri” ile Geri Döndü!
Başarılı ikiliden çok net açıklama 
Başarılı ikiliden çok net açıklama 
Gecce Gurme Kurulu "2020 Gecce Guide" ve “Gecce Mekan Ödülleri” için Büyükyalı’da bir araya geldi!
Gecce Gurme Kurulu "2020 Gecce Guide" ve “Gecce Mekan Ödülleri” için Büyükyalı’da bir araya geldi!
YILIN EN İYİ COVER YORUMCUSU ÖDÜLÜNÜ ÇİLEM DUMAN ALDI
YILIN EN İYİ COVER YORUMCUSU ÖDÜLÜNÜ ÇİLEM DUMAN ALDI
POPSAV’da yönetim değişti
POPSAV’da yönetim değişti
Bit pazarına nur yağdı
Bit pazarına nur yağdı
2 okul, 1 okul arazisi bağışlandı
2 okul, 1 okul arazisi bağışlandı
Engele takılmayan maç
Engele takılmayan maç
Serdar Ortaç: Ben ne bahtsız adamım
Serdar Ortaç: Ben ne bahtsız adamım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans