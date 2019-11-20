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Binbir Gece Masalları yeni sezona merhaba dedi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Binbir Gece Masalları yeni sezona merhaba dedi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

20 Kasım 2019 Çarşamba 17:41
4 Okunma
Binbir Gece Masalları yeni sezona merhaba dedi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL



Eray Yasin Işık tarafından yazılan ve Çiğdem Tunç un sahneye koyduğu Binbir Gece Masalları adlı oyununa bu yıl taze kan… Bin yıl öncesinin Semerkant'ının güçlü hükümdarı Şehriyar rolü artık Murat Parasayar'a onun kardeşi hükümdar Şahzaman ise Levent Sülün 'e  ait oldu  bundan böyle..Bu sezon prömiyerini İBB İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezinde yapan üç ödüllü Binbir Gece Masalları,Çiğdem Tunç,Sema Aras,Deniz Salman, Alper Çorumluoğlu, Soykan Kişioğlu, Balca Aydoğdu,Gökmen Göçbeyli,Derya Yıldız,Ezgi Küçük ve Savaş Özkartal'dan oluşan muhteşem kadrosuyla yetişkin tiyatro kapsamında yurt içinde ve yurt dışında perde açmayı sürdürecek bu sezonda  da..Bilindiği gibi Çiğdem Tunç un oyunda canlandırdığı Şehrazat ve Zümrüd-ü Anka karakterlerinin kostümleri duayen modacı Yıldırım Mayruk tarafından tasarlanmıştı..

Binbir Gece Masalları seyircisini Cihan Aşar'ın dekoru,Yüksel Aymaz in ışık tasarımı,Nida Şan in müzikleri ve Veysel Aymaz in koreografileriyle,düşler,masallar dünyasında fantastik bir yolculuk yaptırmaya devam edecek..

Tiyatronun genel sanat yönetmeni Çiğdem Tunç, kendisini en çok etkileyen karakterin,yanarak,küllerinden yeniden doğan Zümrüd-ü Anka kuşu olduğunu,bunu kendi hayat macerasında defalarca yaşayarak hissettiğini ifade etmekte..

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Anahtar Kelimeler:
Binbir Gece MasallarıTiyatro
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