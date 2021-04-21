“Bin Yıldız” ŞAHKAN

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi 3. sınıf öğrencisi olan Şahkan, DMC & OSSİ Müzik ortak yapımı olan “Bin Yıldız” isimli ilk single’ı ile müzikseverlerle buluştu.

Sibel Alaş’tan tam destek

“Bin Yıldız” ın söz ve müziği Sibel Alaş’a, düzenlemesi Murat Acar’a ait. Sibel Alaş, 1996 yılında “Fem” isimli albümünde seslendirdiği “Bin Yıldız” isimli şarkısında Şahkan’a vokal de yaptı. Halen Üniversite tahsilini sürdüren Şahkan okuduğu okula söyleşi yapmak için gelen Hakan Eren tarafından tesadüfen keşfedilmişti. Alaş ve