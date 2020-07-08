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BİKİNİLİ TERS KÖŞE

BERGÜZAR KOREL’DEN PAPARAZİLERE ŞOK

08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:23
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BİKİNİLİ TERS KÖŞE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü oyuncu Bergüar Korel sosyal medya hesaplarında yayınladığı kilolu ve bikinili fotoğraflarını yayınlayarak ‘‘Bergüzar Korel bikinili YAKALANDI’’ başlığı ile yayınlayarak paparazilere ters köşe yaptı.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yayınladığı ve hayli kilolu göründüğü fotoğrafların altına yazdıkları ile olay oldu… Güzel oyuncu sayfasına yazdığı; ‘‘Bergüzar Korel bikinili YAKALANDI Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti!
4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.
Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel’in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı. Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel’i görenler “eski halinden eser yok” demekten kendilerini alamadılar. Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel’in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz.
 

Sizleri yormak istemedim
İyi yazlar olsun’’ yazan Korel; kiloları ve selülitleri ile dalga geçerek bütün hayranlarından olumlu tepkiler aldı ve kendisini takip etmek isteyen paparazilere de ters köşe yapmış oldu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar KorelBİKİNİLİ TERS KÖŞEPAPARAZİLERE ŞOKYaşar Şenyüz
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