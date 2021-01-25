BİDEN’IN YEMİN TÖRENİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Jennifer Lopez’den Lady Gaga’ya Tom Hanks’tan Justin Timberlake’a birçok ünlü isim ABD yeni başkanı için sahnedeydi.

ABD milli marşını Lady Gaga okurken seçim kampanyası boyunca Biden’ı destek olan Jennifer Lopez ‘Celebrating America’ (Amerika’yı Kutlamak) adı verilen ve Tom Hank’in sunuculuğunu yaptığı konserde sahne aldı.

Justin Timberlake, herkesin mutlu ve iyi bir gelecek için çalışmaya devam etmesi gerektiğini anlatan Better Days (Daha iyi günler) şarkısını Biden’ın yemin töreninde seslendirdi.