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Beyonce Hayranlığını Gizleyemedi

Lüks yaşamı, evleri, arabaları ve çevresindeki güzel kız ordusuyla gündemi kasıp kavuran Mr. Jade, dünyaca ünlü bir yıldız ile düet çalışmasına başlayacak. Parça konusunda çok sıkı bir çalışmaya giren Mr.Jade sonbahar aylarında yeni çalışmasını çıkarmayı düşünüyor.

Beyonce Hayranlığını Gizleyemedi

Lüks yaşamı, evleri, arabaları ve çevresindeki güzel kız ordusuyla gündemi kasıp kavuran Mr. Jade, dünyaca ünlü bir yıldız ile düet çalışmasına başlayacak. Parça konusunda çok sıkı bir çalışmaya giren Mr.Jade sonbahar aylarında yeni çalışmasını çıkarmayı düşünüyor.

20 Ağustos 2019 Salı 11:48
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Beyonce Hayranlığını Gizleyemedi

HABER: DİNÇER KARACALAR


Şarklılarıyla gündemi sarsan Mr. Jade, 1.7 Milyon takipçili İnstagram hesabıyla da sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Gerek İnstagram hesabındaki paylaşımları, gerekse kliplerindeki güzeller geçidiyle takipçilerinin aklını başından almaya devam ediyor. 

Beyonce Hayranlığını Gizleyemedi

Türkiye’nin Dan Bilzerian’ı Mr. Jade, geçtiğimiz günlerde “mutluyum” şarkısının tanıtım videosunu İnstagram hesabından paylaşmış, dünyaca ünlü yıldız Beyonce hayranlığını attığı mesajla belirtmişti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Beyonce Hayranlığını GizleyemediMR.JADEDinçer Karacalar
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