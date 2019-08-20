Beyonce Hayranlığını Gizleyemedi

Lüks yaşamı, evleri, arabaları ve çevresindeki güzel kız ordusuyla gündemi kasıp kavuran Mr. Jade, dünyaca ünlü bir yıldız ile düet çalışmasına başlayacak. Parça konusunda çok sıkı bir çalışmaya giren Mr.Jade sonbahar aylarında yeni çalışmasını çıkarmayı düşünüyor.