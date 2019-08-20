HABER: DİNÇER KARACALAR
Şarklılarıyla gündemi sarsan Mr. Jade, 1.7 Milyon takipçili İnstagram hesabıyla da sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Gerek İnstagram hesabındaki paylaşımları, gerekse kliplerindeki güzeller geçidiyle takipçilerinin aklını başından almaya devam ediyor.
Beyonce Hayranlığını Gizleyemedi
Türkiye’nin Dan Bilzerian’ı Mr. Jade, geçtiğimiz günlerde “mutluyum” şarkısının tanıtım videosunu İnstagram hesabından paylaşmış, dünyaca ünlü yıldız Beyonce hayranlığını attığı mesajla belirtmişti.
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