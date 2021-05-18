Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1464
ALTIN
502.467
DOLAR
8.3551
STERLİN
11.8507
EURO
10.2041
Yangın söndürme hizmeti alınacak
Yangın söndürme hizmeti alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
21 adet taşınmaz satışa çıkarılıyor
21 adet taşınmaz satışa...
Hazır beton alınacaktır
Hazır beton alınacaktır
Orman yolu yaptırılacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beycan Dağcı ‘Mumdan Kayık’ teklisini yayınladı.

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

18 Mayıs 2021 Salı 16:50
3 Okunma
Beycan Dağcı ‘Mumdan Kayık’ teklisini yayınladı.

HABER: AZİZ KARATAŞ

"Ölüm İlacı" şarkısıyla büyük beğeni toplayan dündenberi grubunun solisti Beycan Dağcı, "Mumdan Kayık" adlı ilk teklisini müzikseverlerle buluşturdu...

Grubu ile alternatif pop müzikte emin adımlarla ilerleyen Beycan Dağcı, bir yandan da solo projelerine hız verdi. Genç sanatçı 'Mumdan Kayık' şarkısı ile tüm ayrılanların, aşkta hüsran yaşayanların duygularına tercüman olacak. 2018 yılında Fizy Müzik yarışmasında 2.'nci olan ve yurtdışında da çeşitli yarışmalar da ülkemizi temsil eden Beycan Dağcı, 'Şarkımızda hayal kırıklığıyla biten bir aşk hikayesinin yarattığı melankoliye şahitlik ediyoruz. Benzer duygular yaşayanlar hiç yalnız olmadıklarını bu şarkıyla anlayacaklar.' dedi. 

Beycan Dağcı'nın 'Mumdan Kayık' şarkısı Wovie Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Beycan DağcıMumdan Kayık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şöhret Memmedov’dan bir hit daha!
Şöhret Memmedov’dan bir hit daha!
‘Oyun Bitsin’ ilaç gibi gelecek! 
‘Oyun Bitsin’ ilaç gibi gelecek! 
Abdulkadir Bayrakcı, yapımcı oldu. 
Abdulkadir Bayrakcı, yapımcı oldu. 
Güzel Şarkıcı Merve İlçi İddalı Geliyor! 
Güzel Şarkıcı Merve İlçi İddalı Geliyor! 
Dj Ömer Ali Dönmez Zirveye Oturdu
Dj Ömer Ali Dönmez Zirveye Oturdu
‘‘Bu Güne Adım Adım’’
‘‘Bu Güne Adım Adım’’
Mustafa Akay'dan Büyük Süpriz
Mustafa Akay'dan Büyük Süpriz
MELIS FİS "BİR ÖMÜR DAHA" DIYECEK 
MELIS FİS "BİR ÖMÜR DAHA" DIYECEK 
Son klipleri ile yine dikkatleri üzerlerine çektiler!
Son klipleri ile yine dikkatleri üzerlerine çektiler!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma