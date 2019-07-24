HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Mesa Bodrum Demirbükü projesi, Gül Ergi’nin ev sahipliği yaptığı ‘Beyaz Gece’ organizasyonuyla tanıtıldı.

Mesa Bodrum Demirbükü projesi, geçtiğimiz günlerde bir davet ile tanıtıldı. Gül Ergi’nin ev sahipliği yaptığı ‘Beyaz Gece’ye sanat, iş ve cemiyet dünyasından 300 kişi katıldı. Büyük beğeni toplayan organizasyonda CEO Band Grubu da bir müzik ziyafeti sundu.

Geceye, Altın Kalp Başkanımız Şenay Dağlı, Sudeh Sotudeh, Paris Efe, Asman Dost, Yelda Şenel ve Sude Pehlevi de katıldı.