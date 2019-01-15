Betül Demir’den çifte imza

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Güzel ve başarılı şarkıcı Betül Demir, DMC müzik şirketi ile 2019 içinde bir albüm ve bir single için çifte anlaşma yaparak yılın ilk büyük transferini gerçekleştirmiş oldu. DMC Müzik Şirketi’nin genel müdürü Samsun Demir ile anlaşma yaptığı sırada objektiflere poz veren başarılı popçu, “yepyeni şarkılar çok yakında, DMC çatısı altında güzel işler yapacağım, 2019 benim için güzel başladı güzel gececek büyük süprizlerim var”dedi. Betül Demir 2019 yazında 10 şarkılık bir albüm çıkaracak, albüme çıkana kadar da bir single yaparak sevenlerinden uzak kalmayacak.