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Betül Demir'den Galatasaray Marşı

Güçlü yorumcu Betül Demir’in, fanatik taraftarı olduğu Galatasaray’ın bu yılki şampiyonluğu için hazırladığı şarkı  “Mayıslar Bizimdir”i tüm dijital platformlarda çıktı.

Betül Demir'den Galatasaray Marşı

Güçlü yorumcu Betül Demir’in, fanatik taraftarı olduğu Galatasaray’ın bu yılki şampiyonluğu için hazırladığı şarkı  “Mayıslar Bizimdir”i tüm dijital platformlarda çıktı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:35
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Betül Demir'den Galatasaray Marşı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Güçlü yorumcu Betül Demir’in, fanatik taraftarı olduğu Galatasaray’ın bu yılki şampiyonluğu için hazırladığı şarkı  “Mayıslar Bizimdir”i tüm dijital platformlarda çıktı. Dijital ortamda En çok satın alınan Sözleri Betül Demir ve Sude Bilge Demir’e, müziği ve aranjesi Emirhan Cengiz’e ait olan şarkının tüm gelirlerini Betül Demir Galatasaray Spor Klübüne armağan etti. Demir, “Ben şampiyonluğumuz netleşmeden şarkımı hazırlamış ve sosyal medya hesaplarımdan duyurmuştum. Takımıma inancım her zaman tamdır. Seneye de biziz şampiyon. Fatih Terim gibi mükemmel bir hocamız ve süper oyuncularımız var daha ne olsun.” dedi...

Son Güncelleme: 27.05.2019 06:39
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray MarşıBetül Demir
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