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Best of Year Awards Ödülleri sahiplerini buldu

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06 Şubat 2020 Perşembe 10:18
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Best of Year Awards Ödülleri sahiplerini buldu

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL



Best of Year Awards-Yılın En'leri Ödülleri, Özge Ulusoy ve Serkan Tan Ormancı'nın sunumuyla önceki akşam sahiplerini buldu. Ata Çağlayan organizasyonuyla Lazzoni Hotel'de gerçekleşen ödül töreni yıldızlar geçidine sahne oldu.

Yılın En'lerinin taçlandırıldığı gecede Deniz Seki, Nur Yerlitaş, Ali Poyrazoğlu, Yasemin Sakallıoğlu, Mustafa Uslu, Enbe Orkestrası-Behzat Gerçeker, Danilo Zanna, Arka Sokaklar, Gökçe Kırgız, Ece Gürsel ve Tuğba Özay'ın da aralarında bulunduğu isimler ödüle layık görüldü.



Törende yer alan sanatçılar, şarkılarıyla geceye renk katarken, yılın en prestijli ödül törenine İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı. Göz alıcı gecede konukları Ata Çağlayan ve Banu Noyan birlikte karşıladı.


HERKESİ DUYGULANDIRDI
Yılın Sektöre Değer Katan Söz Yazarı ve Besteci ödülünün sahibi olan Deniz Seki, konuşmasıyla salondaki herkesi duygulandırdı. Seki, "Çok badireli, çok kötü günler atlattım. Görmediğim, yaşamadığım kalmadı. Sonunda bu ödül benim oldu. O yüzden bu ödülün yeri benim başımın üstü" diyerek aldığı ödülü başının üzerine koydu. Seki, duygusal konuşmasının ardından "Öğrendim" şarkısını seslendirdi.

FENOMEN DİZİYE ÖDÜL
Kanal D ekranlarının 13 sezondur ekranlarda olan fenomen dizisi 'Arka Sokaklar' gece de Türkiye'nin  En Uzun Soluklu dizisi başarı ödülünün sahibi oldu. Törende "Arkak Sokaklar"ın ödülünü dizisinin oyuncuları Oya Akar, Merve Oflaz ve yapım koordinatörü Semin Çolak aldı.

GENÇ YILDIZ SAHNEDE PARLADI

Müzik dünyasının genç yıldızı Yasin Solak, geçtiğimiz akşam yapılan 'Yılın En'leri Ödül töreninde sahneye çıktı. Sezen Aksu'nun "Vay Yine mi Kader" şarkısını seslendiren Yasin Solak, performansıyla ayakta alkışlandı. 

Yasin Solak, güçlü sesi ve sahnesiyle izleyenlerden tam not aldı. 

İşte muhteşem gecede ödül alan isimler:

1- DENİZ SEKİ
YILIN SEKTÖRE DEĞER KATAN SÖZ YAZARI VE BESTECİSİ


2- NUR YERLİTAŞ
MESLEK ONUR ÖDÜLÜ

3- DANİLO ZANNA
YILIN ŞEF'İ

4- MUSTAFA USLU
'NAİM-CEP HÜRKÜLÜ' İLE EN BAŞARILI BİYOGRAFİ FİLMİ


5- BEHZAT GERÇEKER
EN İYİ PROJE ALBÜMÜ

6- YASEMİN SAKALLIOĞLU
SOSYAL MEDYADA EN KREATİF İÇERİK ÜRETEN KOMEDYEN


7- ALİ POYRAZOĞLU
'TAMAMLA BİZİ EN AŞK' OYUNU TİYATRO DALINDA İLE EN İYİ YAZAR VE OYUNCU

9- ARKA SOKAKLAR
TÜRKİYE'NİN EN UZUN SOLUKLU TELEVİZYON DİZİSİ

10- KARGA7-ÖMER ÖZGÜNER
YILIN EN BAŞARILI YAPIM ŞİRKETİ

11- GÖKÇE KIRGIZ
YILIN EN DİKKAT ÇEKEN POP SANATÇISI

12- ECE GÜRSEL
YILIN SEKTÖRE DEĞER KATAN İSMİ

13- TUĞBA ÖZAY
YILIN DİKKAT ÇEKEN SOSYAL SORUMLULUK VİDEO KLİBİ   

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Anahtar Kelimeler:
Best Of Year AwardsYılın Enleri
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