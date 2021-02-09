Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1544
ALTIN
418.183
DOLAR
7.0796
STERLİN
9.7653
EURO
8.5666
Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75...
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de...
Sinop Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptırıyor
Sinop Belediyesi kat karşılığı...
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Berna Türkkan Oyunculuk Akademisi ile hızlı başarı

Kıvanç Terzioğlu’nun haberi için tıklayınız…

09 Şubat 2021 Salı 17:33
3 Okunma
Berna Türkkan Oyunculuk Akademisi ile hızlı başarı

KIVANÇ TERZİOĞLU / İSTANBUL

Veysi Özer, 1993 Diyarbakır Bismil doğumludur, orta öğretime kadar Diyarbakır’da okumuş Ailesinin İstanbul’a taşınma kararı ile birlikte Liseyi İstanbul’da okumuştur. Küçük yaşlardan beri ailesinin en yetenekli çocuğu olan Veysi için İstanbul’a taşınmak içindeki oyunculuk aşkına büyük bir ışık olmuştur. Kendisini geliştirmek adına Üniversitede çesitli kurslara gitse de pek başarılı olamadığını farketmiş ama içindeki oyunculuk tutkusu onu yıldırmamıştır. 

Ticaretle uğraşırken asıl oyunculuğu günlük hayatımızda yaptığımızı düşünen Veysi’nin aradığı şey içindeki yeteneği teknik bilgi ve pratikle açığa çıkarıp ekranlarda yerini almaktı. Oyunculuk kitaplarını okuyup, çokça film izlemek ve tiyatro kurslarına katılmak Onu tatmin etmemişti. 

Bir gün alışveriş için mağazaya gelen Sanatçı Şahsenem’in tavsiyesi üzerine Yapımcı / Yönetmen Berna Türkkan’a ulaşır ve aslında yıllardır aradığı Oyunculuk Eğitimini Berna Türkkan’dan alacağına emin olur. Görüşmeye gittiğinde kapıdan içeri girer girmez ‘’Veysi, iyiki geldin sen çok iyi bir karaktersin, azmin ve çalışkanlığınla çok iyi bir oyuncu olabilirsin’’ diyen Berna Türkkan ile tanıştığı gün Veysi’nin oyunculuk adına attığı en büyük adım ve hayatının dönüm noktası olmuştur. Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisine aynı gün kayıt yaptırıp kameralı oyunculuk eğitimi almaya başlayan Veysi, tiyatronun kameradan apayrı bir şey olduğunu farketmiş ve yıllarca ne aradığını Berna Hocası ile çözümlemiştir. 

Akademide gösterdiği performans ile Berna Hocasının ilgisini çekmeyi başaran Veysi’nin hem eğitmeni hem de menajeri vardı artık ‘’Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisi, Oyunculuk eğitimi almak isteyen herkesin gelmesi gereken tek adrestir. 

Yıllarca çeşitli kurumlardan aldığım eğitimlerle kıyasladığımda ve kendimdeki gelişimi gözlemlediğimde arada büyük uçurum olduğu aşikar. Bizimle birebir ilgilenen Sevgili Hocam Berna Türkkan’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 3 ay gibi kısa bir dönemde oyunculuğa başlamak için kendimi hazır hissediyorum’’ diyen Veysi Özer’i yakında ekranlarda göreceğiz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Veysi ÖzerBerna TürkkanOyunculuk Akademisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CLUBHOUSE KAOS YARATABİLİR
CLUBHOUSE KAOS YARATABİLİR
Faruk Bahadır Yeni Şarkısında “Kadına Şiddete Hayır” Dedi
Faruk Bahadır Yeni Şarkısında “Kadına Şiddete Hayır” Dedi
BÜYÜK İDDİA: KEREM BURSİN VE HANDE ERÇEL AŞK MI YAŞIYOR?
BÜYÜK İDDİA: KEREM BURSİN VE HANDE ERÇEL AŞK MI YAŞIYOR?
‘’14 ŞUBAT’TA İLK VİDEOMUZ GELEBİLİR’’
‘’14 ŞUBAT’TA İLK VİDEOMUZ GELEBİLİR’’
Ebru Hristova, Berna Türkkan’ın gözbebeği oldu
Ebru Hristova, Berna Türkkan’ın gözbebeği oldu
23 iş, 4 akademi değiştirerek Berna Türkkan ile tanıştım
23 iş, 4 akademi değiştirerek Berna Türkkan ile tanıştım
Mega Star’dan albüm müjdesi
Mega Star’dan albüm müjdesi
Sürpriz ikiliden aşk paylaşımı
Sürpriz ikiliden aşk paylaşımı
Fahriye Evcen’in dönüş bileti zamlandı
Fahriye Evcen’in dönüş bileti zamlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma