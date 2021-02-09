Berna Türkkan Oyunculuk Akademisi ile hızlı başarı

KIVANÇ TERZİOĞLU / İSTANBUL

Veysi Özer, 1993 Diyarbakır Bismil doğumludur, orta öğretime kadar Diyarbakır’da okumuş Ailesinin İstanbul’a taşınma kararı ile birlikte Liseyi İstanbul’da okumuştur. Küçük yaşlardan beri ailesinin en yetenekli çocuğu olan Veysi için İstanbul’a taşınmak içindeki oyunculuk aşkına büyük bir ışık olmuştur. Kendisini geliştirmek adına Üniversitede çesitli kurslara gitse de pek başarılı olamadığını farketmiş ama içindeki oyunculuk tutkusu onu yıldırmamıştır.

Ticaretle uğraşırken asıl oyunculuğu günlük hayatımızda yaptığımızı düşünen Veysi’nin aradığı şey içindeki yeteneği teknik bilgi ve pratikle açığa çıkarıp ekranlarda yerini almaktı. Oyunculuk kitaplarını okuyup, çokça film izlemek ve tiyatro kurslarına katılmak Onu tatmin etmemişti.

Bir gün alışveriş için mağazaya gelen Sanatçı Şahsenem’in tavsiyesi üzerine Yapımcı / Yönetmen Berna Türkkan’a ulaşır ve aslında yıllardır aradığı Oyunculuk Eğitimini Berna Türkkan’dan alacağına emin olur. Görüşmeye gittiğinde kapıdan içeri girer girmez ‘’Veysi, iyiki geldin sen çok iyi bir karaktersin, azmin ve çalışkanlığınla çok iyi bir oyuncu olabilirsin’’ diyen Berna Türkkan ile tanıştığı gün Veysi’nin oyunculuk adına attığı en büyük adım ve hayatının dönüm noktası olmuştur. Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisine aynı gün kayıt yaptırıp kameralı oyunculuk eğitimi almaya başlayan Veysi, tiyatronun kameradan apayrı bir şey olduğunu farketmiş ve yıllarca ne aradığını Berna Hocası ile çözümlemiştir.

Akademide gösterdiği performans ile Berna Hocasının ilgisini çekmeyi başaran Veysi’nin hem eğitmeni hem de menajeri vardı artık ‘’Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisi, Oyunculuk eğitimi almak isteyen herkesin gelmesi gereken tek adrestir.

Yıllarca çeşitli kurumlardan aldığım eğitimlerle kıyasladığımda ve kendimdeki gelişimi gözlemlediğimde arada büyük uçurum olduğu aşikar. Bizimle birebir ilgilenen Sevgili Hocam Berna Türkkan’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 3 ay gibi kısa bir dönemde oyunculuğa başlamak için kendimi hazır hissediyorum’’ diyen Veysi Özer’i yakında ekranlarda göreceğiz.