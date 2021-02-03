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BERKAY'IN 10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

Berkay Bardakçı'nın yeteneklerini duyanlar hayrete düşüyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:56
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BERKAY'IN 10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

İSA GÖKGEZ

İSTANBUL

1997 İzmir doğumlu genç oyuncu Berkay Bardakçı oyunculuk sektörüne dönmek için gün sayıyor. Daha önce Arka Sokaklar, 4n1k ilk Aşk, Kocaman Ailem, Fusetea(reklam), Aşk Şarkısı(film), Kader Oyunları(kısa film) gibi birçok yapımda yer alan genç yetenek, oyunculuğun hayatının merkezinde olduğunun altını özellik çiziyor. 4 erkek kardeşin en küçüğü olan Bardakçı, oyunculuk hayatına ilk 10 yaşında İzmir Uğur Mumcu Tiyatro Salonu'nda sergilenen "Otogargara" adlı oyunla merhaba dedi. Ayhan Işık Oyunculuk Okulu'ndan kamera önü, BKM kadrosundaki Güldür Güldür ekibinden Özgün Aydın, Burak Topaloğlu ve Erşan Özhim'den hem tiyatro hem kamera önü oyunculuk dersleri alan donanımlı jön, aynı zamanda profesyonel bir sporcu. Spora ilk futbolla başlayan Berkay, 14 sene futbol oynadıktan sonra basketbol, masa tenisi ve buz pateniyle de lisanslı olarak ilgilendi. Oyunculuk ve sporla da yetinmeyen çok yönlü Bardakçı, bu sefer oyunculuğa ara vererek kamera arkasına geçti. Cast direktörlüğü görevini üstlenen yetenek harikası Berkay, birçok ünlü oyuncu, yapımcı, menajer ve yönetmenle tanışıp çalışma şansı elde etti. "BB Menajerlik" adlı bir şirket kuran genç iş insanı, noname isimlerle çalışmayı tercih ederek sektöre genç yetenekler kazandırdı.

Kendisine ünlü oyuncu yönetmeni Tümay Özokur'u örnek aldığını dile getiren yakışıklı oyuncu, "Oyunculuk benim her şeyim oldu. Hayatımın, işimin hobilerimin her şeyin yerine oyunculuğu koydum. Çok yakında bomba gibi projelerle geliyoruz. Artık beni ekranda daha sık göreceksiniz. Bu konuda çok talep var. Onun dışında sektöre yeni arkadaşlar kazandırmaya devam edeceğim. Kısacası ben ekibimin sürprizlerine hazır olun" dedi.

GAZETECİ&PR DANIŞMANI

İsmail GÖKGEZ

Gsm: 05319037551

Face: https://www.facebook.com/ismail.gkgzzz

Twitter: https://twitter.com/isogkgzz

Instagram: https://www.instagram.com/isogkgz

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